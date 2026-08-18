Пьяная женщина выбросила с 4 этажа собаку в Киеве: животное погибло, подозреваемой грозит 8 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева 55-летней женщине было предъявлено подозрение в жестоком обращении с собакой, повлекшем ее гибель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

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Владелец собаки сдавал подозреваемой квартиру в аренду

Установлено, что владелец квартиры на Виноградаре сдавал подозреваемой и ее сожителю комнату в аренду. В другой комнате он жил со своей собакой породы пинчер. Собаку звали Эльза, ей было почти 4 года.

Соседи мужчины услышали скулеж животного, а впоследствии нашли ее под домом мертвой. На данный момент установлено, что женщина, злоупотребляющая алкоголем, выбросила собаку из окна четвертого этажа, в результате чего животное погибло. При этом сама она никак не объясняет свои действия.

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Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ее действия квалифицированы как жестокое обращение с животным, совершенное активным способом. Женщине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Подробности от полиции

Как сообщили в полиции Киева, следователи установили, что в тот вечер 55-летняя нарушительница распивала спиртные напитки в компании владельца квартиры и общих знакомых. Впоследствии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она схватила собаку и выбросила ее с балкона четвертого этажа. В результате падения животное получило травмы, несовместимые с жизнью.

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