П’яна жінка викинула з 4 поверху собаку в Києві: тварина загинула, підозрюваній загрожує 8 років тюрми. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва 55-річній жінці повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з собакою, що призвело до її загибелі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

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Власник собаки здав підозрюваній квартиру в оренду

Встановлено, що власник квартири на Виноградарі здавав підозрюваній та її співмешканцю кімнату в оренду. В іншій кімнаті жив він зі своєю собакою породи пінчер. Песика звали Ельза, їй було майже 4 роки.

Сусіди чоловіка почули скавуління тварини, а згодом знайшли її під будинком мертву. Наразі встановлено, що жінка, яка зловживає алкоголем, викинула собаку з вікна четвертого поверху, внаслідок чого тварина загинула. Водночас сама вона жодним чином свої дії не пояснює.

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Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Її дії кваліфіковано як жорстоке поводження з твариною, вчинене активним способом. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Деталі від поліції

Як повідомили в поліції Києва, слідчі встановили, що того вечора 55-річна порушниця розпивала спиртні напої в компанії власника квартири та спільних знайомих. Згодом, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вона схопила собаку та викинула її з балкона четвертого поверху. Унаслідок падіння тварина зазнала травм, несумісних із життям.

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