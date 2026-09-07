1 517 0
РФ атаковала Одесщину: повреждены дома, загорелись автомобили. ФОТОрепортаж
В ночь на 7 сентября российские захватчики атаковали Одесскую область. В Одесском и Измаильском районах возникли пожары и разрушения. Все возгорания ликвидированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Одесский район
Произошло возгорание двух автомобилей и сухой травы. Также повреждены заборы, фасад и остекление двух жилых домов.
Измаильский район
Поврежден жилой дом, произошло возгорание двух легковых автомобилей и приусадебного сооружения.
Все пожары оперативно ликвидированы.
Последствия атаки
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль