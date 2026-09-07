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РФ атаковала Одесщину: повреждены дома, загорелись автомобили. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 сентября российские захватчики атаковали Одесскую область. В Одесском и Измаильском районах возникли пожары и разрушения. Все возгорания ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Одесский район

Произошло возгорание двух автомобилей и сухой травы. Также повреждены заборы, фасад и остекление двух жилых домов.

Измаильский район

Поврежден жилой дом, произошло возгорание двух легковых автомобилей и приусадебного сооружения.

Все пожары оперативно ликвидированы.

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Последствия атаки

Ночная атака РФ на Одесскую область: пожары и разрушения в Одесском и Измаильском районах
Ночная атака РФ на Одесскую область: пожары и разрушения в Одесском и Измаильском районах
Ночная атака РФ на Одесскую область: пожары и разрушения в Одесском и Измаильском районах
Ночная атака РФ на Одесскую область: пожары и разрушения в Одесском и Измаильском районах
Ночная атака РФ на Одесскую область: пожары и разрушения в Одесском и Измаильском районах
Ночная атака РФ на Одесскую область: пожары и разрушения в Одесском и Измаильском районах

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обстрел (35349) Одесская область (4740) Измаильский район (49) Одесский район (765)
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