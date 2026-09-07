В 15 лицеях Прикарпатья установили арочные металлодетекторы: на входе будут дежурить полицейские. ФОТО

В 15 лицеях Ивано-Франковской области установили стационарные арочные металлодетекторы. Они призваны помочь выявлять на входе в учебные заведения металлические предметы, которые могут представлять опасность для учащихся и педагогов.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Работу оборудования будут контролировать полицейские Службы образовательной безопасности. При необходимости они будут дополнительно проверять людей ручными металлодетекторами.

"Это дополнительный превентивный барьер. Стационарная рамка помогает обнаружить наличие металла, а ручной металлодетектор полицейские при необходимости используют для дополнительной проверки", - сказали в полиции.

Арочные металлодетекторы установили в учебных заведениях четырех районов области. В частности, оборудование получили шесть лицеев Коломыйщины, четыре - Ивано-Франковского района, два - Калущины и три - Надвирнянщины.













Речь идет о Коломыйских лицеях № 4, № 5, № 8 и № 9, Коломыйский филиал № 6 имени Героя Украины Тараса Сенюка, Городенковский лицей № 1 имени Ивана Данилюка, Ивано-Франковский спортивный, Крихивецкий, Богородчанский № 2 и Галицкий лицей имени Ярослава Осмомысла.

Также металлодетекторы установили в Калушском лицее имени Дмитрия Бахматюка, Калушском лицее № 6, Надворнянских лицеях № 1 и № 2 и Пасечнянском лицее.

Кроме того, еще 26 лицеев Ивано-Франковской области в настоящее время оснащены ручными металлодетекторами.

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