В 15 лицеях Прикарпатья установили арочные металлодетекторы: на входе будут дежурить полицейские. ФОТО
В 15 лицеях Ивано-Франковской области установили стационарные арочные металлодетекторы. Они призваны помочь выявлять на входе в учебные заведения металлические предметы, которые могут представлять опасность для учащихся и педагогов.
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
Работу оборудования будут контролировать полицейские Службы образовательной безопасности. При необходимости они будут дополнительно проверять людей ручными металлодетекторами.
"Это дополнительный превентивный барьер. Стационарная рамка помогает обнаружить наличие металла, а ручной металлодетектор полицейские при необходимости используют для дополнительной проверки", - сказали в полиции.
Арочные металлодетекторы установили в учебных заведениях четырех районов области. В частности, оборудование получили шесть лицеев Коломыйщины, четыре - Ивано-Франковского района, два - Калущины и три - Надвирнянщины.
Речь идет о Коломыйских лицеях № 4, № 5, № 8 и № 9, Коломыйский филиал № 6 имени Героя Украины Тараса Сенюка, Городенковский лицей № 1 имени Ивана Данилюка, Ивано-Франковский спортивный, Крихивецкий, Богородчанский № 2 и Галицкий лицей имени Ярослава Осмомысла.
Также металлодетекторы установили в Калушском лицее имени Дмитрия Бахматюка, Калушском лицее № 6, Надворнянских лицеях № 1 и № 2 и Пасечнянском лицее.
Кроме того, еще 26 лицеев Ивано-Франковской области в настоящее время оснащены ручными металлодетекторами.
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