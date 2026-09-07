У 15 ліцеях Прикарпаття встановили аркові металодетектори: на вході чергуватимуть поліцейські. ФОТО

У 15 ліцеях Івано-Франківської області встановили стаціонарні аркові металодетектори. Вони мають допомогти виявляти на вході до навчальних закладів металеві предмети, які можуть становити небезпеку для учнів і педагогів.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

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Роботу обладнання контролюватимуть поліцейські Служби освітньої безпеки. За потреби вони додатково перевірятимуть людей ручними металодетекторами.

"Це додатковий превентивний бар’єр. Стаціонарна рамка допомагає виявити наявність металу, а ручний металодетектор поліцейські за потреби використовують для додаткової перевірки", – пояснили у поліції.

Аркові металодетектори встановили у навчальних закладах чотирьох районів області. Зокрема, обладнання отримали шість ліцеїв Коломийщини, чотири – Івано-Франківського району, два – Калущини та три – Надвірнянщини.













Йдеться про Коломийські ліцеї №4, №5, №8 та №9, Коломийську філію №6 імені Героя України Тараса Сенюка, Городенківський ліцей №1 імені Івана Данилюка, Івано-Франківський спортивний, Крихівецький, Богородчанський №2 та Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла.

Також металодетектори встановили у Калуському ліцеї імені Дмитра Бахматюка, Калуському ліцеї №6, Надвірнянських ліцеях №1 і №2 та Пасічнянському ліцеї.

Крім того, ще 26 ліцеїв Івано-Франківщини наразі обладнані ручними металодетекторами.

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