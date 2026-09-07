Пятеро раненых и два поврежденных многоэтажных дома: РФ атаковала Запорожье. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. В результате удара повреждены два многоэтажных дома, автомобили и здание дошкольного учебного заведения; известно о пяти раненых.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Россияне нанесли удар беспилотниками по автостоянке. Повреждены автомобили, возник пожар.

Повреждено многоэтажное здание: в нем выбиты окна и поврежден фасад.

Уже 5 раненых в результате вражеской атаки на Запорожье , - количество пострадавших возросло.

, - количество пострадавших возросло. Повреждены два многоэтажных дома, автомобили и помещение дошкольного учебного заведения. К счастью, дети находились в укрытии вместе с воспитателями.

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Раненым оказывается медицинская помощь.









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