Пятеро раненых и два поврежденных многоэтажных дома: РФ атаковала Запорожье. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. В результате удара повреждены два многоэтажных дома, автомобили и здание дошкольного учебного заведения; известно о пяти раненых.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
- Россияне нанесли удар беспилотниками по автостоянке. Повреждены автомобили, возник пожар.
- Повреждено многоэтажное здание: в нем выбиты окна и поврежден фасад.
- Уже 5 раненых в результате вражеской атаки на Запорожье, - количество пострадавших возросло.
- Повреждены два многоэтажных дома, автомобили и помещение дошкольного учебного заведения. К счастью, дети находились в укрытии вместе с воспитателями.
Раненым оказывается медицинская помощь.
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