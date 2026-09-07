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Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
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Пятеро раненых и два поврежденных многоэтажных дома: РФ атаковала Запорожье. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. В результате удара повреждены два многоэтажных дома, автомобили и здание дошкольного учебного заведения; известно о пяти раненых.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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  • Россияне нанесли удар беспилотниками по автостоянке. Повреждены автомобили, возник пожар.
  • Повреждено многоэтажное здание: в нем выбиты окна и поврежден фасад.
  • Уже 5 раненых в результате вражеской атаки на Запорожье, - количество пострадавших возросло.
  • Повреждены два многоэтажных дома, автомобили и помещение дошкольного учебного заведения. К счастью, дети находились в укрытии вместе с воспитателями.

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Раненым оказывается медицинская помощь.

В Запорожье в результате атаки РФ повреждены два многоэтажных дома и детский сад, есть раненые
В Запорожье в результате атаки РФ повреждены два многоэтажных дома и детский сад, есть раненые
В Запорожье в результате атаки РФ повреждены два многоэтажных дома и детский сад, есть раненые
В Запорожье в результате атаки РФ повреждены два многоэтажных дома и детский сад, есть раненые

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Автор: 

Запорожье (3214) Запорожская область (4872) Запорожский район (825)
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