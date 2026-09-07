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Новини Фото Атака безпілотників на Запоріжжя
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П’ятеро поранених та пошкоджені дві багатоповерхівки: РФ атакувала Запоріжжя. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджені дві багатоповерхівки, автомобілі та приміщення закладу дошкільної освіти, відомо про п’ятьох поранених.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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  • Росіяни ударили безпілотниками по автостоянці. Пошкоджені авто, виникла пожежа.
  • Пошкоджена багатоповерхівка: у неї вибило вікна та понівечило фасад.
  • Вже 5 поранених через ворожу атаку по Запоріжжю, - кількість постраждалих зросла.
  • Понівечено дві багатоповерхівки, автівки та приміщення закладу дошкільної освіти. На щастя, діти перебували в укритті разом із вихователями.

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Пораненим надається медична допомога.

У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджені дві багатоповерхівки та дитсадок, є поранені
У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджені дві багатоповерхівки та дитсадок, є поранені
У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджені дві багатоповерхівки та дитсадок, є поранені
У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджені дві багатоповерхівки та дитсадок, є поранені

Також дивіться: Окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя: вже відомо про понад 10 поранених. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

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Запоріжжя (2336) Запорізька область (5251) Запорізький район (829)
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