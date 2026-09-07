П’ятеро поранених та пошкоджені дві багатоповерхівки: РФ атакувала Запоріжжя. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджені дві багатоповерхівки, автомобілі та приміщення закладу дошкільної освіти, відомо про п’ятьох поранених.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
- Росіяни ударили безпілотниками по автостоянці. Пошкоджені авто, виникла пожежа.
- Пошкоджена багатоповерхівка: у неї вибило вікна та понівечило фасад.
- Вже 5 поранених через ворожу атаку по Запоріжжю, - кількість постраждалих зросла.
- Понівечено дві багатоповерхівки, автівки та приміщення закладу дошкільної освіти. На щастя, діти перебували в укритті разом із вихователями.
Пораненим надається медична допомога.
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