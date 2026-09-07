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Бойцы "Волков Да Винчи" провели год на позициях без ротации: их наградили по возвращении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Группа военнослужащих батальона "Волки Да Винчи" из-за невозможности ротации целый год находилась на передовой. По возвращении им вручили награды 59-й бригады и боевые шевроны батальона.

Об этом сообщает 108-й отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи", информирует Цензор.НЕТ.

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Почему ротация оказалась невозможной

В батальоне пояснили, что в условиях современной войны ротация - сложный и опасный процесс, ведь даже смена бойцов на передовой может превратиться в отдельную боевую операцию.

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Бойцы батальона
Бойцы батальона

Награды бойцам

  • По возвращении с позиций бойцам вручили награды 59-й бригады и боевые шевроны батальона "Волки Да Винчи".
  • В подразделении подчеркнули, что пехота первой встречает врага и удерживает украинскую землю, а от стойкости бойцов на передовой часто зависит, удержит ли подразделение свой рубеж.

Бойцы батальона

По словам военных, эти награды невозможно получить просто за службу — их вручают только тем воинам, которые непосредственно участвовали в пехотном бою.

"Каждый такой шеврон — это история бойца, который выходил на позиции, держал оборону вместе с побратимами, вступал в бой и уничтожал врага. Награду и боевой шеврон воин получает только один раз. Носить шеврон боевого знамени — большая честь", — подчеркнули в батальоне.

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Бойцы батальона
Бойцы батальона
Бойцы батальона
Бойцы батальона
Бойцы батальона

Автор: 

награда (1956) ротация (286) военнослужащие (6894) 59 отдельная мотопехотная бригада (137)
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Топ комментарии
+59
такі пузаті відгодовані вручателі ,на фоні Воїнів Героїв ,аж соромно за владу ...
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07.09.2026 23:57 Ответить
+54
А шо слабо було за рік подати мужиків на якусь нормальну медаль із виплатою премії хоча б?
Грамоту вони вручили *****..
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07.09.2026 23:53 Ответить
+30
Прокуроры подменят?
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07.09.2026 23:55 Ответить

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