Бойцы "Волков Да Винчи" провели год на позициях без ротации: их наградили по возвращении. ФОТОРЕПОРТАЖ
Группа военнослужащих батальона "Волки Да Винчи" из-за невозможности ротации целый год находилась на передовой. По возвращении им вручили награды 59-й бригады и боевые шевроны батальона.
Об этом сообщает 108-й отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи", информирует Цензор.НЕТ.
Почему ротация оказалась невозможной
В батальоне пояснили, что в условиях современной войны ротация - сложный и опасный процесс, ведь даже смена бойцов на передовой может превратиться в отдельную боевую операцию.
Награды бойцам
- По возвращении с позиций бойцам вручили награды 59-й бригады и боевые шевроны батальона "Волки Да Винчи".
- В подразделении подчеркнули, что пехота первой встречает врага и удерживает украинскую землю, а от стойкости бойцов на передовой часто зависит, удержит ли подразделение свой рубеж.
По словам военных, эти награды невозможно получить просто за службу — их вручают только тем воинам, которые непосредственно участвовали в пехотном бою.
"Каждый такой шеврон — это история бойца, который выходил на позиции, держал оборону вместе с побратимами, вступал в бой и уничтожал врага. Награду и боевой шеврон воин получает только один раз. Носить шеврон боевого знамени — большая честь", — подчеркнули в батальоне.
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