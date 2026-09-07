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Новини Фото Нагородження відзнаками військових Вихід воїнів ЗСУ з позицій
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Бійці "Вовків Да Вінчі" перебували рік на позиціях без ротації: їх нагородили після повернення. ФОТОрепортаж

Група військовослужбовців батальйону "Вовки Да Вінчі" через неможливість ротації цілий рік перебувала на передовій. Після повернення їм вручили відзнаки 59-ї бригади та бойові шеврони батальйону.

Про це повідомляє 108-й окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі", інформує Цензор.НЕТ.

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Чому ротація виявилася неможливою

У батальйоні пояснили, що в умовах сучасної війни ротація — складний і небезпечний процес, адже навіть зміна бійців на передньому краї може перетворитися на окрему бойову операцію.

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Бійці батальйону Вовки Да Вінчі повернулися після року на передовій
Бійці батальйону Вовки Да Вінчі повернулися після року на передовій

Відзнаки бійцям

  • Після повернення з позицій бійцям вручили відзнаки 59-ї бригади та бойові шеврони батальйону "Вовки Да Вінчі".
  • У підрозділі наголосили, що піхота першою зустрічає ворога і тримає за собою українську землю, а від стійкості бійців на передньому краї часто залежить, чи втримає підрозділ свій рубіж.

Бійці батальйону Вовки Да Вінчі повернулися після року на передовій

За словами військових, ці нагороди неможливо отримати просто за службу — їх вручають лише тим воїнам, які безпосередньо брали участь у піхотному бою.

"Кожен такий шеврон — це історія бійця, який заходив на позиції, тримав оборону з побратимами, приймав бій і знищував ворога. Відзнаку та бойовий шеврон воїн отримує лише один раз. Носити шеврон бойового знамена — за честь", — наголосили у батальйоні.

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Бійці батальйону Вовки Да Вінчі повернулися після року на передовій
Бійці батальйону Вовки Да Вінчі повернулися після року на передовій
Бійці батальйону Вовки Да Вінчі повернулися після року на передовій
Бійці батальйону Вовки Да Вінчі повернулися після року на передовій
Бійці батальйону Вовки Да Вінчі повернулися після року на передовій

Автор: 

нагорода (1402) ротація (106) військовослужбовці (5292) 59 окрема мотопіхотна бригада (142)
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Топ коментарі
+59
такі пузаті відгодовані вручателі ,на фоні Воїнів Героїв ,аж соромно за владу ...
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07.09.2026 23:57 Відповісти
+54
А шо слабо було за рік подати мужиків на якусь нормальну медаль із виплатою премії хоча б?
Грамоту вони вручили *****..
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07.09.2026 23:53 Відповісти
+30
Прокуроры подменят?
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07.09.2026 23:55 Відповісти

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