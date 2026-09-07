Бійці "Вовків Да Вінчі" перебували рік на позиціях без ротації: їх нагородили після повернення. ФОТОрепортаж
Група військовослужбовців батальйону "Вовки Да Вінчі" через неможливість ротації цілий рік перебувала на передовій. Після повернення їм вручили відзнаки 59-ї бригади та бойові шеврони батальйону.
Про це повідомляє 108-й окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі", інформує Цензор.НЕТ.
Чому ротація виявилася неможливою
У батальйоні пояснили, що в умовах сучасної війни ротація — складний і небезпечний процес, адже навіть зміна бійців на передньому краї може перетворитися на окрему бойову операцію.
Відзнаки бійцям
- Після повернення з позицій бійцям вручили відзнаки 59-ї бригади та бойові шеврони батальйону "Вовки Да Вінчі".
- У підрозділі наголосили, що піхота першою зустрічає ворога і тримає за собою українську землю, а від стійкості бійців на передньому краї часто залежить, чи втримає підрозділ свій рубіж.
За словами військових, ці нагороди неможливо отримати просто за службу — їх вручають лише тим воїнам, які безпосередньо брали участь у піхотному бою.
"Кожен такий шеврон — це історія бійця, який заходив на позиції, тримав оборону з побратимами, приймав бій і знищував ворога. Відзнаку та бойовий шеврон воїн отримує лише один раз. Носити шеврон бойового знамена — за честь", — наголосили у батальйоні.
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