Бійці "Вовків Да Вінчі" перебували рік на позиціях без ротації: їх нагородили після повернення. ФОТОрепортаж

Група військовослужбовців батальйону "Вовки Да Вінчі" через неможливість ротації цілий рік перебувала на передовій. Після повернення їм вручили відзнаки 59-ї бригади та бойові шеврони батальйону.

Про це повідомляє 108-й окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі", інформує Цензор.НЕТ.

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Чому ротація виявилася неможливою

У батальйоні пояснили, що в умовах сучасної війни ротація — складний і небезпечний процес, адже навіть зміна бійців на передньому краї може перетворитися на окрему бойову операцію.

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Відзнаки бійцям

Після повернення з позицій бійцям вручили відзнаки 59-ї бригади та бойові шеврони батальйону "Вовки Да Вінчі".

У підрозділі наголосили, що піхота першою зустрічає ворога і тримає за собою українську землю, а від стійкості бійців на передньому краї часто залежить, чи втримає підрозділ свій рубіж.

За словами військових, ці нагороди неможливо отримати просто за службу — їх вручають лише тим воїнам, які безпосередньо брали участь у піхотному бою.

"Кожен такий шеврон — це історія бійця, який заходив на позиції, тримав оборону з побратимами, приймав бій і знищував ворога. Відзнаку та бойовий шеврон воїн отримує лише один раз. Носити шеврон бойового знамена — за честь", — наголосили у батальйоні.

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