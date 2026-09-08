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Новости Фото Обстрелы Киева
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Последствия атаки на Киев: 13 человек спасены, пожары в 5 районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве в результате российского нападения пострадали 6 человек. Спасатели эвакуировали 13 человек, в пяти районах столицы произошли разрушения и пожары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Голосеевский район

В результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа разрушены конструкции без последующего возгорания.

По другому адресу возник пожар в гараже, огонь распространился на расположенные рядом нежилое здание и бизнес-центр. В ходе разведки спасатели спасли одного пострадавшего.

Кроме того, из одной из квартир 16-этажного жилого дома спасатели вывели на свежий воздух двух человек, которые оказались заблокированными в помещении из-за повреждений, вызванных взрывной волной.

Соломенский район

В жилом пятиэтажном доме также оказались заблокированными люди. Спасены 10 человек, 1 человек был госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.

Дарницкий район

Горел гараж на территории частного дома. Пожар ликвидирован.

Подольский район

Возник пожар в складском здании, а также горели автомобили и гаражные боксы.

Днепровский район

Пожарные ликвидируют пожар в гаражах.

Атака РФ на Киев: горели дома, гаражи и склады, есть пострадавшие
Атака РФ на Киев: горели дома, гаражи и склады, есть пострадавшие
Атака РФ на Киев: горели дома, гаражи и склады, есть пострадавшие
Атака РФ на Киев: горели дома, гаражи и склады, есть пострадавшие
Атака РФ на Киев: горели дома, гаражи и склады, есть пострадавшие
Атака РФ на Киев: горели дома, гаражи и склады, есть пострадавшие

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Киев (27432) обстрел (35369) Воздушные атаки на Киев (926)
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