Последствия атаки на Киев: 13 человек спасены, пожары в 5 районах. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве в результате российского нападения пострадали 6 человек. Спасатели эвакуировали 13 человек, в пяти районах столицы произошли разрушения и пожары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
Голосеевский район
В результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа разрушены конструкции без последующего возгорания.
По другому адресу возник пожар в гараже, огонь распространился на расположенные рядом нежилое здание и бизнес-центр. В ходе разведки спасатели спасли одного пострадавшего.
Кроме того, из одной из квартир 16-этажного жилого дома спасатели вывели на свежий воздух двух человек, которые оказались заблокированными в помещении из-за повреждений, вызванных взрывной волной.
Соломенский район
В жилом пятиэтажном доме также оказались заблокированными люди. Спасены 10 человек, 1 человек был госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.
Дарницкий район
Горел гараж на территории частного дома. Пожар ликвидирован.
Подольский район
Возник пожар в складском здании, а также горели автомобили и гаражные боксы.
Днепровский район
Пожарные ликвидируют пожар в гаражах.
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