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Новини Фото Обстріли Києва
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Наслідки атаки на Київ: 13 людей врятовано, пожежі у 5 районах. ФОТОрепортаж

У Києві внаслідок російської атаки постраждали 6 людей. Рятувальники врятували 13 осіб, у п’яти районах столиці сталися руйнування та пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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Голосіївський район

Внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння.

За іншою адресою виникла пожежа у гаражі, вогонь розповсюдився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало у помешканні через пошкодження від вибухової хвилі.

Соломʼянський район

У житловій пʼятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 осіб, одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

Дарницький район

Горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували.

Подільський район

Виникла пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси.

Дніпровський район

Вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах.

Атака РФ на Київ: горіли будинки, гаражі та склади, є постраждалі
Атака РФ на Київ: горіли будинки, гаражі та склади, є постраждалі
Атака РФ на Київ: горіли будинки, гаражі та склади, є постраждалі
Атака РФ на Київ: горіли будинки, гаражі та склади, є постраждалі
Атака РФ на Київ: горіли будинки, гаражі та склади, є постраждалі
Атака РФ на Київ: горіли будинки, гаражі та склади, є постраждалі

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Київ (17025) обстріл (36677) Повітряні атаки на Київ (1116)
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