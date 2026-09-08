Наслідки атаки на Київ: 13 людей врятовано, пожежі у 5 районах. ФОТОрепортаж
У Києві внаслідок російської атаки постраждали 6 людей. Рятувальники врятували 13 осіб, у п’яти районах столиці сталися руйнування та пожежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Голосіївський район
Внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння.
За іншою адресою виникла пожежа у гаражі, вогонь розповсюдився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.
Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало у помешканні через пошкодження від вибухової хвилі.
Соломʼянський район
У житловій пʼятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 осіб, одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.
Дарницький район
Горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували.
Подільський район
Виникла пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси.
Дніпровський район
Вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах.
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