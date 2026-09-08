Будут судить родителей-воспитателей детского дома, которые годами пытали и издевались над шестью воспитанниками. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры по делам несовершеннолетних Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении двух родителей-воспитателей детского дома семейного типа.

Их обвиняют в систематическом истязании шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным следствия, с 2019 по 2024 год воспитанников систематически избивали, унижали, ограничивали в еде и подвергали жестоким наказаниям. Вместо имен детей использовали нецензурные и оскорбительные прозвища. Девочек стригли под ноль и били стеблями роз, а за потерянную иглу одной из них нанесли удар прутом по лицу.

Следствием установлен ряд фактов издевательств:

За малейшую провину детей били палками, ремнем с металлической пряжкой и выбивателем для ковров. Одного из мальчиков воспитатель с разбега ударил ногой по голове и продолжил избивать кулаками.

Детей заставляли становиться на колени на гречку, ходить по камням до крови, сажали на цепь и заставляли имитировать поведение животных. На одного из мальчиков надели собачий ошейник.

За "непослушание" или употребление еды без разрешения детей неделями держали на хлебе и воде и заставляли спать на деревянной скамейке без кровати. Еду иногда бросали прямо на землю или тыкали детей лицом в хлеб.

Воспитанников использовали в качестве бесплатной рабочей силы во время ремонта на даче обвиняемых.

Как стало известно о преступлении

Систематические издевательства были раскрыты только после того, как самый старший из воспитанников поступил в учебное заведение и решился рассказать о происходящем в семье.

В настоящее время деятельность детского дома семейного типа приостановлена, а все пострадавшие дети размещены в новых приемных семьях. Досудебное расследование завершено, а дела переданы в суд.













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