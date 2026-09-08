Судитимуть батьків-вихователів дитбудинку, які роками катували та знущалися з шістьох вихованців. ФОТОрепортаж

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу.

Їх обвинувачують у систематичному катуванні шістьох дітей віком від 3 до 10 років.

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Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, з 2019 по 2024 рік вихованців систематично били, принижували, обмежували в їжі та піддавали жорстоким покаранням. Замість імен дітей використовували нецензурні та образливі прізвиська. Дівчат стригли наголо й били стеблами троянд, а за загублену голку одній з них завдали удару лозиною по обличчю.

Слідством встановлено низку фактів знущань:

За найменшу провину дітей били палицями, ременем із металевою пряжкою та вибивачкою для килимів. В одного з хлопців вихователь з розбігу вдарив ногою в голову та продовжив бити кулаками.

Дітей змушували ставати колінами на гречку, ходити по камінню до крові, саджали на ланцюг і змушували імітувати поведінку тварин. На одного з хлопчиків надягли собачий ошийник.

За "непослух" чи взяття їжі без дозволу дітей тижнями тримали на хлібі й воді та змушували спати на дерев’яній лавці без ліжка. Їжу інколи кидали просто на землю або тикали дітей обличчям у хліб.

Вихованців використовували як безоплатну робочу силу під час ремонту на дачі обвинувачених.

Як стало відомо про злочин

Систематичні знущання викрили лише після того, як найстарший із вихованців вступив до навчального закладу та наважився розповісти про події у родині.

Наразі функціонування дитячого будинку сімейного типу припинено, а всіх потерпілих дітей влаштовано до нових прийомних сімей. Досудове розслідування завершено, а справи передано до суду.













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