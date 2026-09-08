В оккупированном Мариуполе после атаки БПЛА сгорел гипермаркет "Галактика": там базировались российские военные. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе после атаки беспилотников практически полностью сгорел гипермаркет "Галактика". По данным Центра изучения оккупации, российские военные использовали его территорию для размещения мобильных огневых групп и хранения военного оборудования.

Об этом сообщили Мариупольский городской совет и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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Пожар начался в ночь на 7 сентября после серии взрывов. Местные источники сообщали, что здание практически полностью сгорело. Мариупольский горсовет также обнародовал фотографии последствий пожара.

Андрющенко сообщил, что "Галактика" была не только гражданским торговым объектом. По его данным, там постоянно размещались небольшие огневые группы российских войск и хранилось военное оборудование. Он также сообщал о пожаре на АЗС рядом с торговым центром.











"Галактика" работала в помещении бывшего гипермаркета METRO. После захвата Мариуполя россияне открыли там торговый центр под новым названием. Андрющенко отдельно подчеркнул, что речь идет именно о бывшем METRO, а не об "Эпицентре", который был разрушен весной 2022 года.

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