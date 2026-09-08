В окупованому Маріуполі після атаки БПЛА вигорів гіпермаркет "Галактика": там базувалися російські військові. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі після атаки безпілотників практично повністю вигорів гіпермаркет "Галактика". За даними Центру вивчення окупації, російські військові використовували його територію для стоянки мобільних вогневих груп і зберігання військового обладнання.

Про це повідомили Маріупольська міська рада та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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Пожежа спалахнула в ніч на 7 вересня після серії вибухів. Місцеві ресурси повідомляли, що будівля практично повністю вигоріла. Маріупольська міськрада також оприлюднила фотографії наслідків пожежі.

Андрющенко повідомив, що "Галактика" була не лише цивільним торговельним об’єктом. За його даними, там постійно розміщувалися малі вогневі групи російських військ та зберігалося військове обладнання. Він також повідомляв про пожежу на АЗС поруч із торговельним центром.











"Галактика" працювала у приміщенні колишнього гіпермаркету METRO. Після захоплення Маріуполя росіяни відкрили там торговельний центр під новою назвою. Андрющенко окремо наголосив, що йдеться саме про колишній METRO, а не "Епіцентр", який був зруйнований навесні 2022 року.

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