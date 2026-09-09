На Закарпатье разоблачен мужчина, который за $12 000 переправлял военнообязанных в Венгрию. ФОТОрепортаж

На Закарпатье правоохранители ликвидировали очередной канал незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

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Местный житель организовал схему, по которой обещал "клиентам" беспрепятственный выезд в Венгрию за 12 000 долларов.

Установлено, что подозреваемый подбирал потенциальных уклонистов и координировал их действия. По его указанию мужчины прибывали на поезде в Берегово, где их временно размещали в отеле в ожидании "благоприятного окна" для пересечения границы.

Правоохранители зафиксировали встречу организатора с очередным "заказчиком" в гостиничном номере. Чтобы избежать опознания, фигурант надел балаклаву, провел для мужчины подробный инструктаж и осмотрел его личные вещи. Оплату за свои "услуги" он планировал получить непосредственно перед переправкой через государственную границу.

Злоумышленника задержали "на горячем" непосредственно во время попытки доставить мужчину к пограничной полосе.

В настоящее время задержанному уже сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. За содеянное мужчине грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





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