На Закарпатті викрито чоловіка, який за $12 000 переправляв військовозобов’язаних до Угорщини. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці знешкодили черговий канал незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

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Подробиці

Місцевий житель організував схему, за якою обіцяв "клієнтам" безперешкодний виїзд до Угорщини за 12 000 доларів.

Встановлено, що підозрюваний підшукував потенційних ухилянтів і координував їхні дії. За його вказівкою чоловіки прибували потягом до Берегова, де їх тимчасово заселяли до готелю в очікуванні "сприятливого вікна" для перетину кордону.

Правоохоронці зафіксували зустріч організатора з черговим "замовником" у готельному номері. Аби уникнути ідентифікації, фігурант вдягнув балаклаву, провів для чоловіка детальний інструктаж та оглянув його особисті речі. Оплату за свої "послуги" він планував отримати безпосередньо перед переправленням через держкордон.

Зловмисника затримали "на гарячому" безпосередньо під час спроби доправити чоловіка до прикордонної смуги.

Наразі затриманому вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





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