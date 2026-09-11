Шестеро нардепов в 2025 году не получили зарплату из-за прогулов: четверо из них - в розыске. ФОТО

Шестеро народных депутатов в течение 2025 года не получили ни одной гривны депутатского оклада из-за полного отсутствия в парламенте. Четверо из них — Артем Дмитрук, Сергей Шахов, Ярослав Дубневич и Федор Христенко — объявлены в розыск.

Об этом сообщили в движении "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

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Без зарплаты, в частности, остались и народные депутаты от "Слуги народа" Олег Тарасов и Александр Куницкий. Согласно декларации последнего, он проживает в Канаде.

Должностной оклад народного депутата в зависимости от должности в Верховной Раде составляет от 33 до 40 тыс. грн в месяц. Кроме того, парламентарии могут получать надбавки за интенсивность труда, ученую степень, почетное звание и работу с государственной тайной.

В то же время выплаты могут уменьшаться из-за пропусков голосований в Верховной Раде и заседаний парламентских комитетов.

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Один из лидеров по количеству пропусков – депутат фракции "За будущее" Степан Ивахив – в среднем получал всего 904 грн зарплаты в месяц.

В то же время лидер "За будущее" Игорь Палица и депутат от "Батькивщины" Анжелика Лабунская получали зарплату, хотя в течение всего 2025 года отсутствовали в парламенте. В "ЧЕСНО" предполагают, что у них были уважительные причины для отсутствия и они посещали заседания своих комитетов.

Получал зарплату и Вадим Столар из депутатской группы "Восстановление Украины", который пропустил 95% голосований в Верховной Раде в течение 2025 года.

Установить по декларациям, получали ли зарплату депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Нестор Шуфрич и Александр Пономарев, которые находятся под стражей, не удалось.

По данным "ЧЕСНО", средняя зарплата народного депутата с учетом надбавок в 2025 году составляла 60 892 грн в месяц.

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