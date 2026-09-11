Шестеро нардепів у 2025 році не отримали зарплати через прогули: четверо з них - у розшуку. ФОТО

Шестеро народних депутатів упродовж 2025 року не отримали жодної гривні депутатської зарплати через повну відсутність у парламенті. Четверо з них – Артем Дмитрук, Сергій Шахов, Ярослав Дубневич та Федір Христенко – оголошені в розшук.

Про це повідомили в русі "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Без зарплати зокрема залишилися й народні депутати від "Слуги народу" Олег Тарасов та Олександр Куницький. Згідно з декларацією останнього, він проживає в Канаді.

Посадовий оклад народного депутата залежно від посади у Верховній Раді становить від 33 до 40 тис. грн на місяць. Крім того, парламентарі можуть отримувати надбавки за інтенсивність праці, науковий ступінь, почесне звання та роботу з державною таємницею.

Водночас виплати можуть зменшувати через пропуски голосувань у Верховній Раді та засідань парламентських комітетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук назвав імена депутатів-прогульників. Їх не можна позбавити мандата

Один із лідерів за кількістю пропусків – депутат групи "За майбутнє" Степан Івахів – у середньому отримував лише 904 грн зарплати на місяць.

Водночас лідер "За майбутнє" Ігор Палиця та депутатка "Батьківщини" Анжеліка Лабунська отримували зарплату, хоча протягом усього 2025 року були відсутні в парламенті. У "ЧЕСНО" припускають, що вони мали поважні причини для відсутності та відвідували засідання своїх комітетів.

Отримував зарплату і Вадим Столар із депутатської групи "Відновлення України", який пропустив 95% голосувань у Верховній Раді протягом 2025 року.

Встановити з декларацій, чи отримували зарплату депутати Олександр Дубінський, Євгеній Шевченко, Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов, які перебувають під вартою, не вдалося.

За даними "ЧЕСНО", середня зарплата народного депутата з урахуванням надбавок у 2025 році становила 60 892 грн на місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради за рік, - КВУ