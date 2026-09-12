Воины РЭБ отводят сотни дронов и защищают тысячи жизней, - Зеленский поздравил военных с профессиональным праздником. ФОТОрепортаж

Сегодня в Украине отмечается День войск радиоэлектронной борьбы. Президент Владимир Зеленский поздравил военных с профессиональным праздником.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram-канале.

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"День людей, чья работа часто остается незаметной, но важно, что ее результат всегда ощутим на фронте и в тылу. Каждый день воины РЭБ отводят сотни российских дронов от наших городов и населенных пунктов, защищают связь и помогают нашим подразделениям оставаться менее заметными. И вместе с другими воинами Сил обороны Украины делают все, чтобы Украина могла эффективнее выполнять свои задачи", — подчеркивает глава государства.

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По его словам, сейчас, в условиях дефицита перехватчиков, работа наших специалистов по РЭБ — это, без преувеличения, защита тысяч и тысяч жизней украинцев, до которых не смогли дотянуться российско-иранские реактивные "шахеды".

















"Спасибо за вашу ежедневную и профессиональную работу ради Украины, за непрерывные инновации и за то, что постоянно срываете планы врага. С Днем войск радиоэлектронной борьбы!", — подытожил Зеленский.

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