Воїни РЕБ відводять сотні дронів і захищають тисячі життів, - Зеленський привітав військових із професійним святом. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Україні День військ радіоелектронної боротьби. Президент Володимир Зеленський привітав військових із професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Зеленського у телеграм-каналі.

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"День людей, чия робота часто залишається непомітною, але важливо, що її результат завжди відчутний на фронті і в тилу. Кожного дня воїни РЕБ відводять сотні російських дронів від наших міст і громад, захищають зв’язок і допомагають нашим підрозділам залишатися менш помітними. І разом з іншими воїнами Сил оборони України роблять усе, щоб Україна могла ефективніше виконувати свої завдання", - наголошує глава держави.

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За його словами, зараз, в умовах дефіциту перехоплювачів, робота наших ребівців - це, без перебільшення, захист тисяч і тисяч життів українців, до яких не змогли дотягнутись російсько-іранські реактивні "шахеди".

















"Дякую за вашу щоденну й фахову роботу заради України, за безперервні інновації і те, що постійно ускладнюєте плани ворога. З Днем військ радіоелектронної боротьби!", - резюмує Зеленський.

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