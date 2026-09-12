Воїни РЕБ відводять сотні дронів і захищають тисячі життів, - Зеленський привітав військових із професійним святом. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Україні День військ радіоелектронної боротьби. Президент Володимир Зеленський привітав військових із професійним святом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Зеленського у телеграм-каналі.
"День людей, чия робота часто залишається непомітною, але важливо, що її результат завжди відчутний на фронті і в тилу. Кожного дня воїни РЕБ відводять сотні російських дронів від наших міст і громад, захищають зв’язок і допомагають нашим підрозділам залишатися менш помітними. І разом з іншими воїнами Сил оборони України роблять усе, щоб Україна могла ефективніше виконувати свої завдання", - наголошує глава держави.
За його словами, зараз, в умовах дефіциту перехоплювачів, робота наших ребівців - це, без перебільшення, захист тисяч і тисяч життів українців, до яких не змогли дотягнутись російсько-іранські реактивні "шахеди".
"Дякую за вашу щоденну й фахову роботу заради України, за безперервні інновації і те, що постійно ускладнюєте плани ворога. З Днем військ радіоелектронної боротьби!", - резюмує Зеленський.
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