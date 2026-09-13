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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Массированная атака на Одесчину: спасатели ликвидировали последствия, пострадали 24 человека, из них 2 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области спасатели ликвидировали последствия очередной массированной российской атаки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, пострадали 24 человека, из них 2 ребенка

В результате вражеских ударов по Одессе и области повреждены многоэтажные жилые дома, складские и хозяйственные постройки, а также автомобильный сервисный центр.

В одном из жилых домов повреждены фасад и остекление, разрушены квартиры. По другому адресу повреждены еще 4 жилых дома, где возникло небольшое возгорание, которое спасатели ликвидировали.

Кроме того, возникли масштабные пожары в складских помещениях.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 120 пожарных.

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Последствия атаки

Массированная атака на Одесскую область
Массированная атака на Одесскую область
Массированная атака на Одесскую область
Массированная атака на Одесскую область

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Массированная атака на Одесскую область
Массированная атака на Одесскую область
Массированная атака на Одесскую область
Массированная атака на Одесскую область

Автор: 

обстрел (35393) Одесса (8473) Одесская область (4745) ГСЧС (5464) Одесский район (772)
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