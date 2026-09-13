Ракетный удар по многоэтажному дому в Одессе: количество погибших возросло до двух, аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж
Увеличилось число погибших в результате ракетного удара 12 сентября по многоэтажному дому в Одессе.
Об этом сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В ходе аварийно-поисковых работ в поврежденном вчера утром врагом многоэтажном доме спасатели обнаружили тело еще одного человека.
Таким образом, число погибших в результате этой атаки возросло до двух.
Еще 26 человек на этом месте получили ранения. Среди них - 1 ребенок.
Отмечается, что аварийно-спасательные работы в 25-этажном здании завершены.
В ГСЧС сообщили, что спасателям удалось спасти 7 человек, в том числе двух детей.
Новая атака
Лысак рассказал, что ночью враг снова атаковал Одессу. Повреждены многоэтажка, частные дома, автомобиль, два учебных заведения и объекты инфраструктуры.
Последствия атаки уточняются.
"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - добавил он.
Аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме
Что предшествовало
- Напомним, ранним утром 12 сентября враг атаковал Одессу ракетами. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. Сообщалось о 28 пострадавших, среди которых двое детей, в частности - пятимесячный младенец и 17-летний юноша.
- Впоследствии стало известно, что во время разбора завалов поврежденного многоэтажного дома обнаружили тело человека.
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‼️І ЦЕ СІНГАПУР . Уявляєте як у ЄС вони окопались ? І це мабуть ще до розвалу совка
Ще довго будуть просипатись..
А одна така споруда - якраз!!! навпроти МінОьорони Франції
до речі, а чому досі працює ЛІПЕЦЬКИЙ металургийний комбинат? Він же Металл виробляє для ракет и бомб