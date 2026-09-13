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Новости Фото Обстрел Одессы
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Ракетный удар по многоэтажному дому в Одессе: количество погибших возросло до двух, аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

Увеличилось число погибших в результате ракетного удара 12 сентября по многоэтажному дому в Одессе.

Об этом сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В ходе аварийно-поисковых работ в поврежденном вчера утром врагом многоэтажном доме спасатели обнаружили тело еще одного человека.

Таким образом, число погибших в результате этой атаки возросло до двух.

Еще 26 человек на этом месте получили ранения. Среди них - 1 ребенок.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы в 25-этажном здании завершены.

В ГСЧС сообщили, что спасателям удалось спасти 7 человек, в том числе двух детей.

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Новая атака

Лысак рассказал, что ночью враг снова атаковал Одессу. Повреждены многоэтажка, частные дома, автомобиль, два учебных заведения и объекты инфраструктуры.

Последствия атаки уточняются.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - добавил он.

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Аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме 

Ракетный удар по Одессе
Ракетный удар по Одессе
Ракетный удар по Одессе
Ракетный удар по Одессе
Ракетный удар по Одессе

Что предшествовало

  • Напомним, ранним утром 12 сентября враг атаковал Одессу ракетами. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. Сообщалось о 28 пострадавших, среди которых двое детей, в частности - пятимесячный младенец и 17-летний юноша.
  • Впоследствии стало известно, что во время разбора завалов поврежденного многоэтажного дома обнаружили тело человека.

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обстрел (35393) Одесса (8468) Одесская область (4745) Одесский район (772)
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Топ комментарии
+4
РПЦ взагалі КГБ- ФСБ використовувала для своїх агентів. Мені колись задовго до війни розповідала сестра однокурсника ( що жила у мацкві) , яка закінчила якусь релігійну освіту і займалась релігійними справами ( вони навіть десь на заході Німеччині купили готель коло якогось поломницького міста ) - так ось - вона мені казала , що якщо я хочу десь , наприклад у Гонконзі чи Сінгапурі відкрити бизнес , то їх осередки церкви там можуть допомогти і курирувати цей процесс . Тобто а агенті раши там працюють постійно
‼️І ЦЕ СІНГАПУР . Уявляєте як у ЄС вони окопались ? І це мабуть ще до розвалу совка
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13.09.2026 09:39 Ответить
+4
Французи довго не вірили, що рашні " культурні центри та релігійні споруди " з дивними антенами на кришах НЕ є шпигунськими штуками....
Ще довго будуть просипатись..
А одна така споруда - якраз!!! навпроти МінОьорони Франції
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13.09.2026 09:53 Ответить
+3
Пора розхерячить іх Ямальський хрест .

до речі, а чому досі працює ЛІПЕЦЬКИЙ металургийний комбинат? Він же Металл виробляє для ракет и бомб
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13.09.2026 09:26 Ответить

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