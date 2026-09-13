Ракетный удар по многоэтажному дому в Одессе: количество погибших возросло до двух, аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

Увеличилось число погибших в результате ракетного удара 12 сентября по многоэтажному дому в Одессе.

Об этом сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В ходе аварийно-поисковых работ в поврежденном вчера утром врагом многоэтажном доме спасатели обнаружили тело еще одного человека.

Таким образом, число погибших в результате этой атаки возросло до двух.

Еще 26 человек на этом месте получили ранения. Среди них - 1 ребенок.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы в 25-этажном здании завершены.

В ГСЧС сообщили, что спасателям удалось спасти 7 человек, в том числе двух детей.

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Новая атака

Лысак рассказал, что ночью враг снова атаковал Одессу. Повреждены многоэтажка, частные дома, автомобиль, два учебных заведения и объекты инфраструктуры.

Последствия атаки уточняются.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - добавил он.

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Аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме











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