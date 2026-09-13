Ракетний удар по багатоповерхівці в Одесі: кількість загиблих зросла до двох, аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж
Зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару 12 вересня по багатоповерхівці в Одесі.
Про це повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак та ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Під час аварійно-пошукових робіт у пошкодженій вчора вранці ворогом багатоповерхівці рятувальники виявили тіло ще однієї людини.
Таким чином, кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до двох.
Ще 26 людей на тій локації дістали поранення. Серед них - 1 дитина.
Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи у 25-поверхівці завершено.
У ДСНС повідомили, що надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, зокрема двох дітей.
Нова атака
Лисак розповів, що вночі ворог знову атакував Одесу. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, автомобіль, два навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
Наслідки атаки уточнюються.
"Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечних місцях", - додав він.
Аварійно-рятувальні роботи в багатоповерхівці
Що передувало
- Нагадаємо, під ранок 12 вересня ворог атакував Одесу ракетами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Повідомлялося про 28 постраждалих, серед яких двоє дітей, зокрема п’ятимісячне немовля та 17-річний юнак.
- Згодом стало відомо, що під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки виявили тіло людини.
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‼️І ЦЕ СІНГАПУР . Уявляєте як у ЄС вони окопались ? І це мабуть ще до розвалу совка
Ще довго будуть просипатись..
А одна така споруда - якраз!!! навпроти МінОьорони Франції
до речі, а чому досі працює ЛІПЕЦЬКИЙ металургийний комбинат? Він же Металл виробляє для ракет и бомб