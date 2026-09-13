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Удар РФ по многоэтажке в Одессе уничтожил квартиру украинской теннисистки Ястремской: "Прямое попадание ракетой "Калибр". ВИДЕО

Вчерашний удар РФ по многоэтажному дому в Одессе уничтожил квартиру 26-летней теннисистки Даяны Ястремской.

Об этом она сообщила в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Ястремской

"Эта ночь... Эта квартира принадлежала НАШЕЙ СЕМЬЕ. Вот так выглядит "русский мир". Прямое попадание ракетой "Калибр", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами: 20 пострадавших, есть разрушения в жилом секторе (обновлено). ФОТОрепортаж

Известно, что 12 сентября в результате ночной атаки РФ на Одессу был поврежден многоэтажный жилой дом. В результате удара были полностью разрушены его верхние этажи.

Ранее Даяна Ястремская рассказывала, что дом, в котором проживает ее бабушка, был поврежден в результате атаки в новогоднюю ночь 2024 года.

Что предшествовало

  • Напомним, ранним утром 12 сентября враг атаковал Одессу ракетами. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. Сообщалось о 28 пострадавших, среди которых двое детей, в частности пятимесячный младенец и 17-летний юноша.
  • Впоследствии стало известно, что во время разбора завалов поврежденного многоэтажного дома обнаружили тело человека.
  • По состоянию на утро 13 сентября число погибших возросло до двух, аварийно-спасательные работы завершены.

Читайте также: Враг снова атаковал Одессу: повреждено многоэтажное здание

Автор: 

обстрел (35393) Одесса (8473) Одесская область (4745) Ястремская Даяна (9) Одесский район (772)
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Топ комментарии
+16
Кремлівський виб@ядок і терорист намагається
знищити націю
талановитих , дружелюбних і роботящих людей ,
так як на кацапіі одна срань , пʼянь і рвань !!
путлєр повинен бути знищеним 😡
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13.09.2026 14:51 Ответить
+11
Ось дивлюсь іноді блогерів , що покинули рашу , будують чи ремонтують собі дома у Португалії, на Філіппінах , одружуються з місцевими .
І розумію , що вони раді що драпанули з раши , але їм родня везе різне кацапське лайно і вони радіють ЗАПАХУ Батьківщини

хоть вони і драпанули з раши , жодним словом не осуджують її политику ,
Тобто хароших кацапів нема
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13.09.2026 15:03 Ответить
+6
В этой войне, в этой катастрофе, в кровище, разрушениях, смертях-есть пожалуй один единственный плюс. Это вековая ненависть к ПаРаше и узкому миру. Прививка на века. До седьмого колена.
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13.09.2026 15:23 Ответить

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