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Удар РФ по многоэтажке в Одессе уничтожил квартиру украинской теннисистки Ястремской: "Прямое попадание ракетой "Калибр". ВИДЕО
Вчерашний удар РФ по многоэтажному дому в Одессе уничтожил квартиру 26-летней теннисистки Даяны Ястремской.
Об этом она сообщила в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности от Ястремской
"Эта ночь... Эта квартира принадлежала НАШЕЙ СЕМЬЕ. Вот так выглядит "русский мир". Прямое попадание ракетой "Калибр", - написала она.
Известно, что 12 сентября в результате ночной атаки РФ на Одессу был поврежден многоэтажный жилой дом. В результате удара были полностью разрушены его верхние этажи.
Ранее Даяна Ястремская рассказывала, что дом, в котором проживает ее бабушка, был поврежден в результате атаки в новогоднюю ночь 2024 года.
Что предшествовало
- Напомним, ранним утром 12 сентября враг атаковал Одессу ракетами. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. Сообщалось о 28 пострадавших, среди которых двое детей, в частности пятимесячный младенец и 17-летний юноша.
- Впоследствии стало известно, что во время разбора завалов поврежденного многоэтажного дома обнаружили тело человека.
- По состоянию на утро 13 сентября число погибших возросло до двух, аварийно-спасательные работы завершены.
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знищити націю
талановитих , дружелюбних і роботящих людей ,
так як на кацапіі одна срань , пʼянь і рвань !!
путлєр повинен бути знищеним 😡
І розумію , що вони раді що драпанули з раши , але їм родня везе різне кацапське лайно і вони радіють ЗАПАХУ Батьківщини
хоть вони і драпанули з раши , жодним словом не осуджують її политику ,
Тобто хароших кацапів нема