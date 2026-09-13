Удар РФ по многоэтажке в Одессе уничтожил квартиру украинской теннисистки Ястремской: "Прямое попадание ракетой "Калибр". ВИДЕО

Вчерашний удар РФ по многоэтажному дому в Одессе уничтожил квартиру 26-летней теннисистки Даяны Ястремской.

Об этом она сообщила в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Ястремской

"Эта ночь... Эта квартира принадлежала НАШЕЙ СЕМЬЕ. Вот так выглядит "русский мир". Прямое попадание ракетой "Калибр", - написала она.

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Известно, что 12 сентября в результате ночной атаки РФ на Одессу был поврежден многоэтажный жилой дом. В результате удара были полностью разрушены его верхние этажи.

Ранее Даяна Ястремская рассказывала, что дом, в котором проживает ее бабушка, был поврежден в результате атаки в новогоднюю ночь 2024 года.

Что предшествовало

Напомним, ранним утром 12 сентября враг атаковал Одессу ракетами. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. Сообщалось о 28 пострадавших, среди которых двое детей, в частности пятимесячный младенец и 17-летний юноша.

Впоследствии стало известно, что во время разбора завалов поврежденного многоэтажного дома обнаружили тело человека.

По состоянию на утро 13 сентября число погибших возросло до двух, аварийно-спасательные работы завершены.

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