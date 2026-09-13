Враг атаковал Одесщину ракетами и дронами: 20 пострадавших, есть разрушение жилого сектора (обновлено). ФОТОрепортаж

Продолжается очередная массированная ракетно-дроновая атака противника. Российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть повреждения

По его словам, в результате утренней атаки повреждены верхние этажи многоэтажного жилого дома и частные домовладения. Возник пожар и на территории Ботанического сада. Повреждены склады и детский санаторий.

Информация о пострадавших уточняется.

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"В настоящее время воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги до объявления отбоя", - подчеркивает глава области.

Есть пострадавшие

Как сообщает, в свою очередь, глава Одесской ГВА Сергей Лысак, уже известно о 5 пострадавших в результате массированной вражеской атаки на Одессу.

"Есть разрушения жилого сектора в нескольких районах города. Все последствия выясняем", - отметил он.

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Обновленная информация

Как информирует в 11.56 Лысак, уже 20 человек пострадали в результате вражеской атаки на Одессу.

Среди них – два ребенка: мальчик 2010 года рождения и девочка 2017 года рождения. Ликвидация последствий атаки продолжается.







