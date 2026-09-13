Ворог атакував Одещину ракетами та дронами: 20 постраждалих, є руйнування житлового сектору (оновлено). ФОТОрепортаж
Безперервно триває чергова масована ракетно-дронова атака ворога. Російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
За його словами, внаслідок ранкової атаки пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння. Виникла пожежа й на території Ботанічного саду. Пошкоджено склади та дитячий санаторій.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Наразі повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях і не нехтувати сигналами повітряної тривоги до оголошення відбою", - наголошує очільник області.
Постраждали люди
Як інформує своєю чергою голова Одеської МВА Сергій Лисак, вже відомо про 5 постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу.
"Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста. Усі наслідки зʼясовуємо", - зазначив він.
Оновлена інформація
Як інформує об 11.56 Лисак, вже 20 осіб постраждало внаслідок ворожої атаки на Одесу.
Серед них - дві дитини: хлопчик 2010 року народження та дівчинка 2017 року народження. Ліквідація наслідків атаки триває.
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