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Новини Відео Обстріл Одеси
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Удар РФ по багатоповерхівці в Одесі знищив квартиру української тенісистки Ястремської: "Пряме влучання ракетою "Калібр". ВIДЕО

Вчорашній удар РФ по багатоповерхівці в Одесі знищив квартиру 26-річної тенісистки Даяни Ястремської.

Про це вона повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Ястремської

"Ця ніч... Ця квартира належала НАШІЙ РОДИНІ. Ось такий вигляд має "русскій мір". Пряме влучання ракетою "Калібр", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Одещину ракетами та дронами: 20 постраждалих, є руйнування житлового сектору (оновлено). ФОТОрепортаж

Відомо, що 12 вересня внаслідок нічної атаки РФ на Одесу було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Через удар повністю було зруйновано його верхні поверхи.

Раніше Даяна Ястремська розповідала, що будинок, в якому мешкає її бабуся, було пошкоджено внаслідок атаки у новорічну ніч 2024 року.

Що передувало

  • Нагадаємо, під ранок 12 вересня ворог атакував Одесу ракетами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Повідомлялося про 28 постраждалих, серед яких двоє дітей, зокрема п’ятимісячне немовля та 17-річний юнак.
  • Згодом стало відомо, що під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки виявили тіло людини.
  • Станом на ранок 13 вересня кількість загиблих зросла до двох, аварійно-рятувальні роботи завершено.

Також читайте: Ворог знову атакував Одесу: пошкоджено багатоповерхівку

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обстріл (36702) Одеса (5174) Одеська область (4211) Ястремська Даяна (7) Одеський район (788)
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Топ коментарі
+7
Кремлівський виб@ядок і терорист намагається
знищити націю
талановитих , дружелюбних і роботящих людей ,
так як на кацапіі одна срань , пʼянь і рвань !!
путлєр повинен бути знищеним 😡
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13.09.2026 14:51 Відповісти
+5
Ось дивлюсь іноді блогерів , що покинули рашу , будують чи ремонтують собі дома у Португалії, на Філіппінах , одружуються з місцевими .
І розумію , що вони раді що драпанули з раши , але їм родня везе різне кацапське лайно і вони радіють ЗАПАХУ Батьківщини

хоть вони і драпанули з раши , жодним словом не осуджують її политику ,
Тобто хароших кацапів нема
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13.09.2026 15:03 Відповісти
+1
За офіційними даними Міноборони, за останній звітний рік житло (включно з компенсаціями за його придбання) отримали 706 сімей військовослужбовців.
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13.09.2026 15:09 Відповісти

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