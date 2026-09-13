Удар РФ по багатоповерхівці в Одесі знищив квартиру української тенісистки Ястремської: "Пряме влучання ракетою "Калібр". ВIДЕО

Вчорашній удар РФ по багатоповерхівці в Одесі знищив квартиру 26-річної тенісистки Даяни Ястремської.

Про це вона повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Ястремської

"Ця ніч... Ця квартира належала НАШІЙ РОДИНІ. Ось такий вигляд має "русскій мір". Пряме влучання ракетою "Калібр", - написала вона.

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Відомо, що 12 вересня внаслідок нічної атаки РФ на Одесу було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Через удар повністю було зруйновано його верхні поверхи.

Раніше Даяна Ястремська розповідала, що будинок, в якому мешкає її бабуся, було пошкоджено внаслідок атаки у новорічну ніч 2024 року.

Що передувало

Нагадаємо, під ранок 12 вересня ворог атакував Одесу ракетами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Повідомлялося про 28 постраждалих, серед яких двоє дітей, зокрема п’ятимісячне немовля та 17-річний юнак.

Згодом стало відомо, що під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки виявили тіло людини.

Станом на ранок 13 вересня кількість загиблих зросла до двох, аварійно-рятувальні роботи завершено.

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