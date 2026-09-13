На войне погиб музыкант и актер Константин Слободенюк. ФОТО

На войне погиб музыкант, актер Черниговского областного молодежного театра Константин Слободенюк.

О трагической новости в социальной сети Facebook сообщил департамент культуры Черниговской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем защитнике?

Константин Слободенюк был выпускником Черниговского музыкального колледжа имени Л. Ревуцкого и Киевского национального университета культуры и искусств.

Он был актером Черниговского областного молодежного театра и выступал в составе Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ.

Зрители помнят Константина в спектаклях "Деревья умирают стоя" (Маурисио), "Кассандра" (Демон), "Потрясающее приключение мистера Алена" (Ален), "Волшебный фонарь" (Музыкант), "Океан снов" (араб), "Убежище" (Гия), "Тыловой Что?Дневник".

В Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ выразили соболезнования родным и близким "талантливого музыканта, флейтиста и мужественного защитника Украины Константина Слободенюка".

"Мы гордимся многолетним творческим сотрудничеством Константина с Академическим ансамблем песни и танца "Сиверские клейноды" и Коллективом концертных исполнителей и будем хранить благодарность за его весомый вклад в художественную жизнь нашего центра. Светлая память о воине-художнике навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Прощание с Константином Слободенюком состоится 15 сентября в 12:30 в Екатерининской церкви в Чернигове.

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