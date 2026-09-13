На війні загинув музикант та актор Костянтин Слободенюк. ФОТО
На війні загинув музикант, актор Чернігівського обласного молодіжного театру Костянтин Слободенюк.
Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомив департамент культури Чернігівської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про загиблого захисника?
Костянтин Слободенюк був випускником Чернігівського музичного коледжу імені Л. Ревуцького та Київського національного університету культури і мистецтв.
Він був актором Чернігівського обласного молодіжного театру та виступав у складі Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм.
Глядачі памʼятають Костянтина у виставах "Дерева вмирають стоячи" (Маурісьо), "Касандра" (Демон), "Карколомна пригода містера Алена" (Ален), "Чарівний ліхтар" (Музикант), "Океан снів" (Араб), "Сховище" (Гія), "Тиловий Що?Денник".
У Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм висловили співчуття рідним і близьким "талановитого музиканта, сопілкаря та мужнього захисника України Костянтина Слободенюка".
"Ми пишаємося багаторічною творчою співпрацею Костянтина з Академічним ансамблем пісні і танцю "Сіверські клейноди" та Колективом концертних виконавців і зберігатимемо вдячність за його вагомий внесок у мистецьке життя нашого центру. Світла пам’ять про воїна-митця назавжди житиме в наших серцях", - йдеться у повідомленні.
Прощання з Костянтином Слободенюком відбудеться 15 вересня о 12:30 у Катерининській церкві в Чернігові.
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