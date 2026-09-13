На війні загинув музикант та актор Костянтин Слободенюк. ФОТО

На війні загинув музикант, актор Чернігівського обласного молодіжного театру Костянтин Слободенюк.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомив департамент культури Чернігівської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про загиблого захисника?

Костянтин Слободенюк був випускником Чернігівського музичного коледжу імені Л. Ревуцького та Київського національного університету культури і мистецтв.

Він був актором Чернігівського обласного молодіжного театру та виступав у складі Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм.

Глядачі памʼятають Костянтина у виставах "Дерева вмирають стоячи" (Маурісьо), "Касандра" (Демон), "Карколомна пригода містера Алена" (Ален), "Чарівний ліхтар" (Музикант), "Океан снів" (Араб), "Сховище" (Гія), "Тиловий Що?Денник".

У Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм висловили співчуття рідним і близьким "талановитого музиканта, сопілкаря та мужнього захисника України Костянтина Слободенюка".

"Ми пишаємося багаторічною творчою співпрацею Костянтина з Академічним ансамблем пісні і танцю "Сіверські клейноди" та Колективом концертних виконавців і зберігатимемо вдячність за його вагомий внесок у мистецьке життя нашого центру. Світла пам’ять про воїна-митця назавжди житиме в наших серцях", - йдеться у повідомленні.

Прощання з Костянтином Слободенюком відбудеться 15 вересня о 12:30 у Катерининській церкві в Чернігові.

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