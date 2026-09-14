Археологи обнаружили трипольское жилище на огороде в Тернопольской области. ФОТО

На частном приусадебном участке в Гусятине в Тернопольской области археологи раскопали фундамент жилища трипольской культуры. Ученые предполагают, что находка может быть частью целого поселения ориентировочной площадью около одного гектара.

Об этом рассказал журналистам лектор-экскурсовод Гусятинского краеведческого музея Тарас Василик, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил Василик, следы трипольского жилища обнаружили еще в прошлом году, однако полноценные археологические работы начали только сейчас. Пока исследователи раскопали фундамент одного дома.

Хозяева участка годами находили во время обработки огорода обломки керамики и передавали их в местный музей. На фрагментах глиняной посуды сохранился характерный для трипольской культуры орнамент.

"Из находок на этом одном участке мы собрали коллекцию экспонатов и демонстрируем ее в музее. Так мы поняли, что нужно копать глубже. Для этого пригласили специалистов из Львова", - рассказал Василик.

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Поселение могло занимать около гектара

На раскопках работает команда старшего научного сотрудника отдела археологии Института украиноведения им. Крипьякевича НАН Украины Яны Яковишиной. Сейчас археологи проводят первый, разведочный этап работ.

"Мы не знаем границ этого поселения, поэтому проводим раскопки примерно там, где оно должно было находиться. Приблизительная площадь поселения - 1 га", - пояснила Яковишина.

Чтобы установить количество жилищ и точные границы поселения, необходимо провести геомагнитную разведку. Пока средств на это нет. Археологи планируют продолжить исследования весной 2027 года.

По предварительной версии ученых, трипольское поселение располагалось над рекой Збруч. Местность с трех сторон защищена обрывами и склонами, а попасть в поселение можно было с одной стороны мыса.

Археологи также надеются обнаружить у входа оборонительный ров, а в ходе дальнейшего раскопа жилищ - элементы их интерьера.

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