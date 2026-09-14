Археологи знайшли трипільське житло на городі на Тернопільщині. ФОТО

На приватному городі у Гусятині на Тернопільщині археологи розкопали фундамент житла трипільської культури. Науковці припускають, що знахідка може бути частиною цілого поселення орієнтовною площею близько одного гектара.

Про це розповів журналістам лектор-екскурсовод Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Василик, сліди трипільського житла виявили ще торік, однак повноцінні археологічні роботи розпочали лише зараз. Поки дослідники розкопали фундамент однієї хати.

Господарі ділянки роками знаходили під час обробки городу уламки кераміки та передавали їх до місцевого музею. На фрагментах глиняного посуду зберігався характерний для трипільської культури орнамент.

"З цього одного городу ми склали колекцію експонатів та показуємо її в музеї. Так ми розуміли, що треба копати глибше. Для цього запросили спеціалістів зі Львова", – розповів Василик.

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Поселення могло займати близько гектара

На розкопках працює команда старшої наукової співробітниці відділу археології Інституту українознавства ім. Крип’якевича НАН України Яни Яковишиної. Наразі археологи проводять перший, розвідувальний етап робіт.

"Ми не знаємо межі цього поселення, тому розкопуємо орієнтовно, де воно мало би бути. Приблизна площа поселення – 1 га", – пояснила Яковишина.

Щоб встановити кількість жител та точні межі поселення, необхідно провести геомагнітну розвідку. Наразі коштів на неї немає. Археологи планують продовжити дослідження навесні 2027 року.

За попередньою версією науковців, трипільське поселення розташовувалося над річкою Збруч. Місцевість із трьох боків захищена урвищами та схилами, а потрапити до поселення можна було з одного боку мису.

Археологи також сподіваються виявити на вході оборонний рів, а під час подальшого розкриття жител – елементи їхнього інтер’єру.

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