Біля ремонтованих трас на Полтавщині та Львівщині було знайдено керамічні артефакти, деяким з них понад 7 тис. років, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час археологічних розкопок у Львівській та Полтавській областях була знайдені стародавні керамічні артефакти.
Про це повідомляє у Facebook "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.
Вони були знайдені під час археологічних розкопок на об'єктах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Львівській і Полтавській областях.
Археологічні роботи при будівництві доріг дозволять відкрити і зберегти свідчення давньої історії України, вважає молодший науковий співробітник "Рятівної археологічної служби" Богдан Сало.
Промопроєкт почала команда "Рятівної археологічної служби" Інституту археології НАН України спільно зі Службою автомобільних доріг у Львівській області.
Всього в колекції, за словами Богдана Сало, кераміка від епохи неоліту і до кінця XVII століття. Найдавнішим з знахідок більш як 7000 років.
"Для вченого-археолога кераміка - це просто клондайк інформації. Коли ми знаходимо навіть невеликий фрагмент, перед нами відкривається цілий світ древньої людини. Ми можемо зрозуміти, як вона жила, чим користувалася в повсякденному житті, а також - у що вона вірила", - розповів він.
Артефакти були знайдені під час розкопок поблизу трас Н-31 Дніпро - Решетилівка в межах Полтавської області і Т-14-25 на ділянці Жовква - Кам'янка-Бузька на Львівщині.
Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" тільки в 2021 році в Україні заплановано відновити 6500 км доріг.
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до речі, вроді є секта шо поцієнти реально доводять шо всі вчені - бидло, а планеті 7000 років
це ж реальний "треш"
хтось там ше жив 900 років, ... як то там... ну навіть оповідка є вроді О.Генрі типу там , а, внук Мафусаїла шолі.
гундосики же. чего же не можно записать без облизыванья Зели?
кстати, я бы эту Зелю, у ся тут бы с удовольствием повозил мордой в ямы на дороге - десятилетьями ***** они. Вяликий будун бл.. даже в новости что нашли черепки - и то облизали эту .... впадлу переключать... "істоту". позорище - Байден, чо мы не в НАТО?
хорошо шо на выборы не ходил, по кр. мере не стыдно.
если даже вот римляне каменные стены, и греки тоже - строили, то тут только из говна и палок делали стены. я презираю например этих "людей". а в кого верили - так тупо в лесных дупов, ой, духов. типо всяких Пердунов, что там еще, ... ну в этих каких то далее по тексту... а, ярило еще и прочие твари
если вникнуть в то что творили красножопые в 32-33-х, а в каждой хате была куча иконок, то я таких богов...., извините, но вы понял шо делал с ними.
совершенно безумно верить в выродка, который даже свой народ там в пустынях так гнобил шо реально сталин - тупо хулиганчик, если сравнить с Яхве.
так реально надо бы православнутых, . резко "уверовавших" - садить на бутылки.
ибо я понимаю шо нацизм это типо плохо, но чего же Яхве не защитил солдат со всякими свастиками то?
вопросы.....
просто иногда кажется шо срачи за "русь" это тупо срачи.
пойми - нету абсолютной правды, как и абсолютной лжи.
вот Савченко например - ответь, она патриот или ватница?
вот видишь, нету "истины". вроде в сериале сказала Скалли - истина где то там, о чем и говорил Аристотель. Кстати я в универе чет про Аристотеля докладывал "философу" - преподу. но ему было похрен. как и историку - докладывал про Хмельницкого - типо восстали за "веру" и за правослабие, я еще рассказывал про войска и так дальше - и шо? да всем было наср...ть
так шо либо извинись либо иди вна Путина. сорри, но не надо обзывать кацапом.
и кстати да - вон Бабченко кацап, но сделал много для страны тут. а то блин - обзываешь, тогда как - представь то шо ты сделал, и чем круче за того же Бабченко?
сайт дивлюсь як то ... Фактрум, пише шо й 50000 років тому були написи напр. на печерних стінах.
а взагалі людство ніби то мільйон років має.(якщо не вірити у всякі міфи типу про Мохенджо даро)
і до речі - шо ми сперечаємось?
ясно шо.... ну да, хотілось би побачити як піраміди будували. а ще Парфенон і в Римі ту, як то... ну типу храм всім божкам.
просто он наприклад почитати шо робили ацтеки - брали в полон деяких ворогів, відгодовували їх цілий рік, а потім давали якісь наркотики шоб не прУчались коли ритуал робили з ними.
пише шо якийсь "імператор" "приніс" в "жертву" 40000 полонених за три дні. я не вірю, але то шо іспанці не просто так били цих дикунів, то були правІ.
Кортес, пише, на березі висадився зі своїми солдатами - його зустріли місцеві і виклали йому на підносі пару кусків людей(серця)
Кортес обурився і зустрічаючих покарав.
дикуни ж.
і правильно, але просто - припливли зі своїми порядками - дикунам там же так було нормально. одні вбивали інших - мені напр. було би до сраки шо одні дебіли ріжуть інших. А Кортес типу хотів.. ну, золота, а потім типу шоб придурки стали христоїдами.
Не знаю во что верил древний человек, но зебилы верят в зеленского и Андрея Елдака
просто если прочитать напр., знаешь, Антиколорадоса, ну там еще коменты, то извиняюсь - а разница то в чем? то же самое - "кумир", "идол", кто не с нами, тот против нас(песня Арии кстати будет - "патриот").
ну реально просто так как я говорю же. вы бы почитал шо было когда эта зеля победила на выборах - коменты там на сайте. ну ничем от ваты не отличались - проклены, обзывалки и прочие вещи. со стороны было смешно это читать.
иди, шоле, лапти плети
Ігор Корост, директор історико-культурного заповідника «Більськ» Полтавської обласної ради відзначив багатий похоронний інвентар із двома людьми та супутні золоті ******, грецькі амфори. Розкопаним речам Більського некрополя 2600 років. Археологам пощастило, адже більшість старовинних поховань неодноразово пограбовані, повідомляє "Лтава": Оскільки Україна була колонією в Російській царській личаковій татаро - угро фінської імперії, і в період кривавої в'язниці народів СРСР. З розкопаних українських курганів з музеїв, храмів, бібліотек окупованої України до проклятої паРаші (росії) кремлівськими окупантами було викрадено та вивезено багато тисяч безцінних, унікальних предметів та колекцій.
Він був викрадений проклятими московськими окупантами вивезений і незаконно зберігається за офіційними даними в кацапському Ермітажі, Російська Федерація. Реальних чітких планів як повернути свій рідний безцінний скарб назад в Україну у боягузливої продажної не зовсім проукраїнської влади капітулянтів, поки що немає.