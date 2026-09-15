Клименко возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности, - указ президента. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Игоря Клименко руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президент подписал 14 сентября 2026 года.
Отмечается, что таким образом Зеленский внес изменение в документ от 7 июня 2016 года № 242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности", назначив Клименко руководителем центра. Указ вступает в силу со дня публикации.
"В соответствии с изменением статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с последующими изменениями) назначить КЛИМЕНКО Игоря Владимировича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", – говорится в указе главы государства.
Национальный координационный центр кибербезопасности работает при СНБО. Должность его руководителя ранее занимал секретарь Совета Рустем Умеров, назначенный на эту должность в 2025 году.
Что этому предшествовало?
Игорь Клименко стал секретарем СНБО в августе 2026 года. До этого он был министром внутренних дел Украины.
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