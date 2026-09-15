Клименко возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности, - указ президента. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Игоря Клименко руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президент подписал 14 сентября 2026 года.

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Отмечается, что таким образом Зеленский внес изменение в документ от 7 июня 2016 года № 242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности", назначив Клименко руководителем центра. Указ вступает в силу со дня публикации.

"В соответствии с изменением статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с последующими изменениями) назначить КЛИМЕНКО Игоря Владимировича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", – говорится в указе главы государства.

Национальный координационный центр кибербезопасности работает при СНБО. Должность его руководителя ранее занимал секретарь Совета Рустем Умеров, назначенный на эту должность в 2025 году.

Что этому предшествовало?

Игорь Клименко стал секретарем СНБО в августе 2026 года. До этого он был министром внутренних дел Украины.

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