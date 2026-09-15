Клименко очолив Національний координаційний центр кібербезпеки, - указ президента. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ президент підписав 14 вересня 2026 року.
Зазначається, що таким чином Зеленський вніс зміну до документа від 7 червня 2016 року №242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки", призначивши Клименка керівником центру. Указ набирає чинності з дня опублікування.
"На зміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" (із наступними змінами) призначити КЛИМЕНКА Ігоря Володимировича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", – йдеться в указі глави держави.
Національний координаційний центр кібербезпеки працює при РНБО. Посаду його керівника раніше обіймав секретар Ради Рустем Умєров, якого призначили на неї у 2025 році.
Що передувало?
Ігор Клименко став секретарем РНБО в серпні 2026 року. До цього він був міністром внутрішніх справ України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони на лаві запасних, на службі в нацгвардії, нудяться, так попрацювати на Україну хочуть. Не один же міндіч повинен шикувати в Ізраїлі. Та і Юзік бовтається...
Абідна.