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Новини Фото Указ президента
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Клименко очолив Національний координаційний центр кібербезпеки, - указ президента. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ президент підписав 14 вересня 2026 року.

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Зазначається, що таким чином Зеленський вніс зміну до документа від 7 червня 2016 року №242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки", призначивши Клименка керівником центру. Указ набирає чинності з дня опублікування.

"На зміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" (із наступними змінами) призначити КЛИМЕНКА Ігоря Володимировича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", – йдеться в указі глави держави.

Призначення клименка

Національний координаційний центр кібербезпеки працює при РНБО. Посаду його керівника раніше обіймав секретар Ради Рустем Умєров, якого призначили на неї у 2025 році.

Що передувало?

Ігор Клименко став секретарем РНБО в серпні 2026 року. До цього він був міністром внутрішніх справ України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26986) призначення (1322) Клименко Ігор (621)
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Топ коментарі
+5
Мій шок в шоці😟
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15.09.2026 10:14 Відповісти
+4
мій шок ще більший за Ваш
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15.09.2026 11:00 Відповісти
+3
Я не розумію чому Вова не призначає на посади Лисого з пікаловим ?
Вони на лаві запасних, на службі в нацгвардії, нудяться, так попрацювати на Україну хочуть. Не один же міндіч повинен шикувати в Ізраїлі. Та і Юзік бовтається...
Абідна.
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15.09.2026 10:34 Відповісти

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