Продолжаются кровопролитные бои на двух направлениях: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением оборудования для бойцов ВСУ. ФОТО

Украинские военные, ведущие тяжелые бои на фронте, нуждаются в дронах, зарядных станциях, генераторах, детекторах БПЛА, планшетах и Starlink. Волонтер Наталья Юсупова призвала украинцев помочь со сбором средств на необходимое оборудование.

Об этом Юсупова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По словам волонтерки, количество запросов от военных остается большим, тогда как завершать сбор средств становится все сложнее.

"Очень много заказов с фронта, бои идут очень тяжелые, наши бойцы просят о помощи", - написала она.

Среди самого необходимого Юсупова назвала зарядные станции, дроны, генераторы, детекторы дронов, планшеты и системы Starlink.

Часть оборудования волонтер уже приобрела и отправила военным. В частности, на два Starlink потратили 55,2 тыс. и 19,9 тыс. грн, на генераторы – 60 тыс. грн, зарядные станции – 80 тыс. и 30 тыс. грн, еще 28,3 тыс. грн – на рацию.

"Кто как может - 5, 20, 100 грн, каждая гривна - большая помощь", - призвала Юсупова.

Реквизиты для помощи

PayPal: [email protected]

ПриватБанк: 5168 7520 1722 3390

Monobank: 5375 4115 0429 3973

IBAN: UA753220010000026204306753142

Банк Monobank: присоединиться к сбору средств

Карта Банка: 5375 4112 0025 4253.

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