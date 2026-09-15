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Новости Фото Волонтеры для армии
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Продолжаются кровопролитные бои на двух направлениях: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением оборудования для бойцов ВСУ. ФОТО

Украинские военные, ведущие тяжелые бои на фронте, нуждаются в дронах, зарядных станциях, генераторах, детекторах БПЛА, планшетах и Starlink. Волонтер Наталья Юсупова призвала украинцев помочь со сбором средств на необходимое оборудование.

Об этом Юсупова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По словам волонтерки, количество запросов от военных остается большим, тогда как завершать сбор средств становится все сложнее.

"Очень много заказов с фронта, бои идут очень тяжелые, наши бойцы просят о помощи", - написала она.

Среди самого необходимого Юсупова назвала зарядные станции, дроны, генераторы, детекторы дронов, планшеты и системы Starlink.

Часть оборудования волонтер уже приобрела и отправила военным. В частности, на два Starlink потратили 55,2 тыс. и 19,9 тыс. грн, на генераторы – 60 тыс. грн, зарядные станции – 80 тыс. и 30 тыс. грн, еще 28,3 тыс. грн – на рацию.

"Кто как может - 5, 20, 100 грн, каждая гривна - большая помощь", - призвала Юсупова.

Реквизиты для помощи

PayPal: [email protected]
ПриватБанк: 5168 7520 1722 3390
Monobank: 5375 4115 0429 3973
IBAN: UA753220010000026204306753142
Банк Monobank: присоединиться к сбору средств
Карта Банка: 5375 4112 0025 4253.

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Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова
Сбор средств для военных объявила волонтер Юсупова

Автор: 

боевые действия (6678) волонтеры (2747) ВСУ (8393) дроны (8171) Юсупова Наталья (215) генератор (104)
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