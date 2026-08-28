Оккупанты продвигаются к Краматорску, воины ведут тяжелые бои: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением необходимого оборудования
Украинские защитники нуждаются в помощи в приобретении зарядных станций, генераторов, Starlink и другого оборудования.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
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"На фронте идут тяжелые бои. Оккупанты продвигаются к Краматорску, Славянску, Дружковке. Покровское направление остается самым горячим участком фронта, где продолжаются кровопролитные бои и постоянные штурмы врага", — отметила она.
Военным срочно нужны четыре зарядные станции, два старлинка, планшеты и два генератора.
Волонтер сообщила, что уже приобрела и отправила на фронт
- зарядные станции — 80 350 и 75 000 грн;
- Starlink — 46 700 и 19 900 грн;
- генератор — 30 000 грн;
- ноутбук — 20 100 грн;
- детектор — 25 700 грн;
- радиостанция — 28 300 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal — [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк — 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер банковской карты
5375 4112 0025 4253
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