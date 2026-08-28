Оккупанты продвигаются к Краматорску, воины ведут тяжелые бои: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением необходимого оборудования

Украинские защитники нуждаются в помощи в приобретении зарядных станций, генераторов, Starlink и другого оборудования.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На фронте идут тяжелые бои. Оккупанты продвигаются к Краматорску, Славянску, Дружковке. Покровское направление остается самым горячим участком фронта, где продолжаются кровопролитные бои и постоянные штурмы врага", — отметила она.

Военным срочно нужны четыре зарядные станции, два старлинка, планшеты и два генератора.

Волонтер сообщила, что уже приобрела и отправила на фронт

зарядные станции — 80 350 и 75 000 грн;

Starlink — 46 700 и 19 900 грн;

генератор — 30 000 грн;

ноутбук — 20 100 грн;

детектор — 25 700 грн;

радиостанция — 28 300 грн.

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и генераторов для воинов на Покровском направлении. ФОТОрепортаж

Реквизиты для помощи

PayPal — [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк — 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Читайте: Воины в жару сдерживают постоянные штурмы рашистов: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования. ФОТОрепортаж





































