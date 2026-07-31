Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и генераторов для воинов на Покровском направлении. ФОТОрепортаж
Подразделениям на Покровском направлении, ведущим бои на передовой с российскими оккупантами, требуется помощь в приобретении дронов, зарядных станций и другого оборудования.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Ребята, очень просим, прислушайтесь
Генштаб ВСУ сообщает о напряженной ситуации на линии фронта, российские оккупанты продолжают попытки прорыва обороны. Продолжаются кровопролитные бои и постоянные штурмы врага
Нашим подразделениям на Покровском направлении, где наблюдается наибольшая активность врага, крайне срочно нужна помощь!!!
- Зарядные станции
- Генераторы
- Дроны
- Планшеты
- Кабель
- Пульты для дронов
"Люди, ребята в ужасную жару без отдыха защищают каждого из нас, отдают жизнь за наше здоровье, очень прошу. Кто может — 5, 20, 100 гривен, каждая гривна — это огромная помощь", — обратилась Юсупова к украинцам.
Купила и уже отправила на фронт:
Четыре старлинка — 83 400 грн
Зарядные станции — 80 000 грн
Чуйка — 26 400 грн
Кабель — 5140 грн
Зарядная станция — 85 000 грн
Планшеты — 12 700 грн
"Спасибо всем за каждую гривну. Пожалуйста, делайте репосты!!", — поблагодарила Юсупова.
PayPal — [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк — 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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