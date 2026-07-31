Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и генераторов для воинов на Покровском направлении. ФОТОрепортаж

Подразделениям на Покровском направлении, ведущим бои на передовой с российскими оккупантами, требуется помощь в приобретении дронов, зарядных станций и другого оборудования.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Ребята, очень просим, прислушайтесь

Генштаб ВСУ сообщает о напряженной ситуации на линии фронта, российские оккупанты продолжают попытки прорыва обороны. Продолжаются кровопролитные бои и постоянные штурмы врага

Нашим подразделениям на Покровском направлении, где наблюдается наибольшая активность врага, крайне срочно нужна помощь!!!

Зарядные станции

Генераторы

Дроны

Планшеты

Кабель

Пульты для дронов

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"Люди, ребята в ужасную жару без отдыха защищают каждого из нас, отдают жизнь за наше здоровье, очень прошу. Кто может — 5, 20, 100 гривен, каждая гривна — это огромная помощь", — обратилась Юсупова к украинцам.

Купила и уже отправила на фронт:

Четыре старлинка — 83 400 грн

Зарядные станции — 80 000 грн

Чуйка — 26 400 грн

Кабель — 5140 грн

Зарядная станция — 85 000 грн

Планшеты — 12 700 грн

"Спасибо всем за каждую гривну. Пожалуйста, делайте репосты!!", — поблагодарила Юсупова.

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