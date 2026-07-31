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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и генераторов для воинов на Покровском направлении. ФОТОрепортаж

Подразделениям на Покровском направлении, ведущим бои на передовой с российскими оккупантами, требуется помощь в приобретении дронов, зарядных станций и другого оборудования.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Ребята, очень просим, прислушайтесь🙏🙏

Генштаб ВСУ сообщает о напряженной ситуации на линии фронта, российские оккупанты продолжают попытки прорыва обороны. Продолжаются кровопролитные бои и постоянные штурмы врага

Нашим подразделениям на Покровском направлении, где наблюдается наибольшая активность врага, крайне срочно нужна помощь!!!

  • Зарядные станции
  • Генераторы
  • Дроны
  • Планшеты
  • Кабель
  • Пульты для дронов

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"Люди, ребята в ужасную жару без отдыха защищают каждого из нас, отдают жизнь за наше здоровье, очень прошу. Кто может — 5, 20, 100 гривен, каждая гривна — это огромная помощь", — обратилась Юсупова к украинцам.

Купила и уже отправила на фронт:

Четыре старлинка — 83 400 грн

Зарядные станции — 80 000 грн

Чуйка — 26 400 грн

Кабель — 5140 грн

Зарядная станция — 85 000 грн

Планшеты — 12 700 грн

"Спасибо всем за каждую гривну. Пожалуйста, делайте репосты!!", — поблагодарила Юсупова.

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PayPal — [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк — 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова
Волонтер Юсупова

Автор: 

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