Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та генераторів для воїнів на Покровському напрямку. ФОТОрепортаж
Підрозділам на Покровському напрямку, що ведуть бої на передовій із російськими окупантами, потрібна допомога у придбанні дронів, зарядних станцій та іншого обладнання.
Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Люди, дуже просимо, почуйте
Генштаб ЗСУ повідомляє про напружену ситуацію на лінії фронту, російські окупанти продовжують спроби прориву оборони. Тривають кровопролитні бої та постійні штурми ворога
Нашим підрозділам на Покровському напрямку де є найбільша активність ворога вкрай терміново потрібна допомога!!!
- Зарядні станції
- Генератори
- Дрони
- Планшети
- Кабель
- Пульти для дронів
"Люди, хлопці в жахливу спеку без відпочинку захищають кожного з нас, віддають життя за здоров’я, дуже прошу. Хто може 5-20-100 грн, кожна гривня, це величезна допомога", - звернулася Юсупова до українців
Купила та вже поїхало на фронт
Чотири старлінки - 83400 грн
Зарядні станції - 80000 грн
Чуйка - 26400 грн
Кабель - 5140 грн
Зарядна станція - 85000 грн
Планшети -12700 грн
"Дякуємо всім за кожну гривню. Будь ласка, робіть репости!!". - подякувала Юсупова.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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фьодоров ж налагодив диджиталізацію, та забезпечив всі зсу дронами будь яких розмірів та задач?
чи, нє?
міша! міша! міша!