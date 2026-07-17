Рота НРК "Триглав" 110-ї ОМБр оголосила збір коштів на засоби зв’язку

Дмитро Портяний, боєць роти НРК "Триглав" 110-ї окремої механізованої бригади, яка воює на Запорізькому напрямку, оприлюднив відео з евакуацією пораненого військового за допомогою наземного роботизованого комплексу та оголосив збір коштів на зв'язок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис бійця у фейсбуці.

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Відео евакуації воїна

Пряма мова врятованого воїна 110-ї ОМБр замість тисячі слів.

Цього воїна евакуйовано силами НРК підрозділу "Триглав".

Як зазначає Дмитро, за недовгий період існування роти ми вивезли вже понад 50 тонн вантажу на фронт та більше ніж 50 поранених воїнів із фронту.

По суті, це два взводи людей та дві повні фури БК, води й їжі, що доставлені в умовах щільної кіл-зони переднього краю взагалі без ризику для особового складу бригади.

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Збір коштів на зв'язок

Щоб ми й надалі могли рятувати наших пацанів від ворожого вогню в запорізьких степах, нам потрібен звʼязок.

🔗Посилання на банку

💳Номер картки банки 4874 1000 2478 7965

🔗Поповнити конверт через Приват24

💳Номер картки конверта 5168752157068118

🔸 PayPal: [email protected]

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