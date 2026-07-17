Рота НРК "Триглав" 110-й ОМБр объявила сбор средств на средства связи
Дмитрий Портяной, боец роты НРК "Триглав" 110-й отдельной механизированной бригады, воюющей на Запорожском направлении, опубликовал видео с эвакуацией раненого военного с помощью наземного роботизированного комплекса и объявил сбор средств на связь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост бойца в Facebook.
Видео эвакуации военного
Прямая речь спасенного воина 110-й ОМБр вместо тысячи слов.
Этот воин был эвакуирован силами НРК подразделения "Триглав".
Как отмечает Дмитрий, за недолгий период существования роты мы вывезли уже более 50 тонн груза на фронт и более 50 раненых воинов с фронта.
По сути, это два взвода людей и две полностью загруженные фуры с боекомплектом, водой и продовольствием, доставленные в условиях плотной кольцевой зоны переднего края практически без риска для личного состава бригады.
Сбор средств на связь
Чтобы мы и в дальнейшем могли спасать наших ребят от вражеского огня в запорожских степях, нам нужна связь.
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