Рота НРК "Триглав" 110-й ОМБр объявила сбор средств на средства связи

Дмитрий Портяной, боец роты НРК "Триглав" 110-й отдельной механизированной бригады, воюющей на Запорожском направлении, опубликовал видео с эвакуацией раненого военного с помощью наземного роботизированного комплекса и объявил сбор средств на связь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост бойца в Facebook.

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Видео эвакуации военного

Прямая речь спасенного воина 110-й ОМБр вместо тысячи слов.

Этот воин был эвакуирован силами НРК подразделения "Триглав".

Как отмечает Дмитрий, за недолгий период существования роты мы вывезли уже более 50 тонн груза на фронт и более 50 раненых воинов с фронта.

По сути, это два взвода людей и две полностью загруженные фуры с боекомплектом, водой и продовольствием, доставленные в условиях плотной кольцевой зоны переднего края практически без риска для личного состава бригады.

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Сбор средств на связь

Чтобы мы и в дальнейшем могли спасать наших ребят от вражеского огня в запорожских степях, нам нужна связь.

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