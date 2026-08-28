Окупанти просуваються до Краматорська, воїни ведуть важкі бої: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням необхідного обладнання

Українські захисники потребують допомоги у придбанні зарядних станцій, генераторів, Starlink та іншого обладнання.

Про це у Фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На фронті важкі бої. Окупанти просуваються до Краматорська, Слов'янська, Дружківки. Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту, де тривають кровопролитні бої та постійні штурми ворога", - зазначила вона.

Воїнам терміново потрібні чотири зарядні станції, два старлінка, планшети та два генератори.

Волонтерка відзвітувала, що вже придбала та відправила на фронт

зарядні станції - 80 350 та 75 000 грн;

Starlink - 46 700 та 19 900 грн;

генератор - 30 000 грн;

ноутбук - 20 100 грн;

детектор - 25 700 грн;

рацію - 28 300 грн.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та генераторів для воїнів на Покровському напрямку. ФОТОрепортаж

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Воїни під спекою стримують постійні штурми рашистів: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання. ФОТОрепортаж





































