Окупанти просуваються до Краматорська, воїни ведуть важкі бої: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням необхідного обладнання
Українські захисники потребують допомоги у придбанні зарядних станцій, генераторів, Starlink та іншого обладнання.
Про це у Фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На фронті важкі бої. Окупанти просуваються до Краматорська, Слов'янська, Дружківки. Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту, де тривають кровопролитні бої та постійні штурми ворога", - зазначила вона.
Воїнам терміново потрібні чотири зарядні станції, два старлінка, планшети та два генератори.
Волонтерка відзвітувала, що вже придбала та відправила на фронт
- зарядні станції - 80 350 та 75 000 грн;
- Starlink - 46 700 та 19 900 грн;
- генератор - 30 000 грн;
- ноутбук - 20 100 грн;
- детектор - 25 700 грн;
- рацію - 28 300 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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