Воїни під спекою стримують постійні штурми рашистів: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання. ФОТОрепортаж

Воїнам, які ведуть важкі бої на передовій, терміново потрібні зарядні станції, Starlink та генератори.

Про це повідомила у Фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"На фронті важка ситуація, постійні штурми окупантів та аномальна спека!!! Нашим бійцям важко, дуже потрібна допомога!! Генштаб ЗСУ заявив про понад 200 боїв за добу!!! На самому важкому Покровському напрямку тривають запеклі й надзвичайно інтенсивні бої, де ворог щодоби здійснює десятки штурмів", - наголосила волонтерка.

Воїнам потрібні:

зарядні станції - 4 шт;

Starlink - 6 шт;

генератори - 3 шт;

детектор дронів - 2 шт;

дрони.

Юсупова відзвітувала, що вже придбала та відправила на фронт:

4 Starlink - 19 900 та 54 000 грн;

генератори - 30 000 грн та 57 350 грн;

зарядні станціі - 38 050 грн та 80 000 грн;

планшет - 9 300 грн;

ліки - 5000 грн;

Читайте: Підрозділи щодня ведуть кровопролитні бої біля Покровська: волонтерка Юсупова оголосила збір для захисників

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та генераторів для воїнів на Покровському напрямку. ФОТОрепортаж











































