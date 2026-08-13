Воины в жаркой обстановке сдерживают постоянные штурмы рашистов: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования. ФОТОрепортаж

Военным, ведущим тяжелые бои на передовой, срочно нужны зарядные станции, Starlink и генераторы.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

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"На фронте сложная ситуация, постоянные штурмы оккупантов и аномальная жара!!! Нашим бойцам тяжело, очень нужна помощь!! Генштаб ВСУ заявил о более чем 200 боях за сутки!!! На самом тяжелом Покровском направлении продолжаются ожесточенные и чрезвычайно интенсивные бои, где враг ежесуточно совершает десятки штурмов", - подчеркнула волонтер.

Воинам нужны:

зарядные станции — 4 шт.;

Starlink — 6 шт.;

генераторы — 3 шт.;

детектор дронов — 2 шт.;

дроны.

Юсупова сообщила, что уже приобрела и отправила на фронт:

4 Starlink — 19 900 и 54 000 грн;

генераторы — 30 000 грн и 57 350 грн;

зарядные станции — 38 050 грн и 80 000 грн;

планшет — 9 300 грн;

лекарства — 5 000 грн;

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Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк — 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

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