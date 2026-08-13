РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10548 посетителей онлайн
Новости Фото Волонтеры для армии
870 8

Воины в жаркой обстановке сдерживают постоянные штурмы рашистов: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования. ФОТОрепортаж

Военным, ведущим тяжелые бои на передовой, срочно нужны зарядные станции, Starlink и генераторы.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На фронте сложная ситуация, постоянные штурмы оккупантов и аномальная жара!!! Нашим бойцам тяжело, очень нужна помощь!! Генштаб ВСУ заявил о более чем 200 боях за сутки!!! На самом тяжелом Покровском направлении продолжаются ожесточенные и чрезвычайно интенсивные бои, где враг ежесуточно совершает десятки штурмов", - подчеркнула волонтер.

Воинам нужны:

  • зарядные станции — 4 шт.;
  • Starlink — 6 шт.;
  • генераторы — 3 шт.;
  • детектор дронов — 2 шт.;
  • дроны.

Юсупова сообщила, что уже приобрела и отправила на фронт: 

  • 4 Starlink — 19 900 и 54 000 грн;
  • генераторы — 30 000 грн и 57 350 грн;
  • зарядные станции — 38 050 грн и 80 000 грн;
  • планшет — 9 300 грн;
  • лекарства — 5 000 грн;

Читайте: Подразделения ежедневно ведут кровопролитные бои под Покровском: волонтер Юсупова объявила сбор средств для защитников

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк — 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и генераторов для воинов на Покровском направлении. ФОТОрепортаж

Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой
Срочный сбор средств для военных, ведущих тяжелые бои на передовой

Автор: 

сбор (361) волонтеры (2737) Юсупова Наталья (213)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 