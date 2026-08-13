Воины в жаркой обстановке сдерживают постоянные штурмы рашистов: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования. ФОТОрепортаж
Военным, ведущим тяжелые бои на передовой, срочно нужны зарядные станции, Starlink и генераторы.
Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"На фронте сложная ситуация, постоянные штурмы оккупантов и аномальная жара!!! Нашим бойцам тяжело, очень нужна помощь!! Генштаб ВСУ заявил о более чем 200 боях за сутки!!! На самом тяжелом Покровском направлении продолжаются ожесточенные и чрезвычайно интенсивные бои, где враг ежесуточно совершает десятки штурмов", - подчеркнула волонтер.
Воинам нужны:
- зарядные станции — 4 шт.;
- Starlink — 6 шт.;
- генераторы — 3 шт.;
- детектор дронов — 2 шт.;
- дроны.
Юсупова сообщила, что уже приобрела и отправила на фронт:
- 4 Starlink — 19 900 и 54 000 грн;
- генераторы — 30 000 грн и 57 350 грн;
- зарядные станции — 38 050 грн и 80 000 грн;
- планшет — 9 300 грн;
- лекарства — 5 000 грн;
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк — 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер банковской карты
5375 4112 0025 4253
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль