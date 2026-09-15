Тривають кровопролитні бої на двох напрямках: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням обладнання воїнам ЗСУ. ФОТО

Українські військові, які ведуть важкі бої на фронті, потребують дронів, зарядних станцій, генераторів, детекторів БпЛА, планшетів та Starlink. Волонтерка Наталія Юсупова закликала українців допомогти зі збором коштів на необхідне обладнання.

Про це Юсупова повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами волонтерки, кількість запитів від військових залишається великою, тоді як закривати збори стає дедалі складніше.

"Дуже багато замовлень з фронту, збори дуже важкі, наші бійці просять про допомогу", – написала вона.

Серед найнеобхіднішого Юсупова назвала зарядні станції, дрони, генератори, детектори дронів, планшети та системи Starlink.

Частину обладнання волонтерка вже придбала та відправила військовим. Зокрема, на два Starlink витратили 55,2 тис. та 19,9 тис. грн, на генератори – 60 тис. грн, зарядні станції – 80 тис. та 30 тис. грн, ще 28,3 тис. грн – на рацію.

"Хто як може – 5, 20, 100 грн, кожна гривня – велика допомога", – закликала Юсупова.

Реквізити для допомоги

PayPal: [email protected]

ПриватБанк: 5168 7520 1722 3390

Monobank: 5375 4115 0429 3973

IBAN: UA753220010000026204306753142

Банка Monobank: долучитися до збору

Картка Банки: 5375 4112 0025 4253.

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