На Волыни полицейские задержали женщину, которая за 10 000 долларов способствовала установлению фиктивной группы инвалидности. ФОТОрепортаж
Оперативные сотрудники Волынского пограничного отряда зафиксировали попытку получения неправомерной выгоды со стороны 42-летней жительницы Олицкой громады Луцкого района.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
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Женщина за денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США договаривалась с врачами одного из медицинских учреждений края об установлении ими фиктивного диагноза для оформления группы инвалидности своим клиентам.
В ходе обысков у фигурантов схемы были изъяты транспортное средство, телефоны, ноутбук, медицинская документация, денежные средства в размере 10 870 долларов США, 1 300 евро, 350 злотых и почти 87 000 грн.
Жительнице Волыни сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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