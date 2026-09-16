На Волині поліцейські затримали жінку, яка за $10 000 сприяла встановленню фіктивної групи інвалідності. ФОТОрепортаж
Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону задокументували спробу отримання неправомірної вигоди 42-річною жителькою Олицької громади Луцького району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Подробиці
Жінка за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США домовлялася з лікарями одного з медичних закладів краю про встановлення ними фіктивного діагнозу для оформлення групи інвалідності своїм клієнтам.
Під час обшуків у фігурантів схеми було вилучено транспортний засіб, телефони, ноутбук, медичну документацію, грошові кошти у розмірі 10870 доларів США, 1300 євро, 350 злотих та майже 87 000 грн.
Волинянці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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