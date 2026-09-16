Росія може використати Білорусь як плацдарм для наступу на Чернігівщину, але наразі сил не нарощує, - Демченко

Наразі Білорусь не нарощує війська поблизу кордону з Україною. Водночас Росія розглядає білоруську територію як можливий плацдарм і за наявності додаткових ресурсів може активізувати дії на напрямку Чернігівщини.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Демченко, на цей момент суттєвих змін у ситуації на українсько-білоруському кордоні не фіксують, а Білорусь не концентрує додаткові сили поблизу України.

"Але щодо Росії, якщо, звісно, Росія знайде додатковий ресурс по особовому складу, то, зважаючи, що і територію Білорусі вона розглядає як плацдарм, і напрямок нашого кордону в межах Чернігівської області щодо нарощення своїх дій, то маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", – наголосив речник ДПСУ.

За ситуацією стежать українські розвідувальні підрозділи. Демченко додав, що білоруські військові регулярно проводять навчання та перевірки готовності армії. Водночас, за його оцінкою, Мінськ наразі намагається уникати безпосередньої масштабної участі своїх військ у війні проти України.

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Речник ДПСУ наголосив, що Україна продовжує посилювати оборону на цьому напрямку. Йдеться про інженерне облаштування позицій, фортифікації та розширення мінно-вибухових загороджень на найбільш загрозливих ділянках кордону.

"Наша задача – мати сильні оборонні позиції... для того, щоб не допустити будь-яких дій, які можуть йти з території Білорусі", – зазначив Демченко.

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