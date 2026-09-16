РФ может использовать Беларусь как плацдарм для наступления на Черниговщину, но пока сил не наращивает, – Демченко

В настоящее время Беларусь не наращивает войска вблизи границы с Украиной. В то же время Россия рассматривает белорусскую территорию как возможный плацдарм и при наличии дополнительных ресурсов может активизировать действия в направлении Черниговской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Ранок.LIVE", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отметил Демченко, на данный момент существенных изменений в ситуации на украинско-белорусской границе не фиксируется, а Беларусь не концентрирует дополнительные силы вблизи Украины.

"Но что касается России, то если, конечно, Россия найдет дополнительные ресурсы по личному составу, то, учитывая, что она рассматривает территорию Беларуси как плацдарм, а также участок нашей границы в пределах Черниговской области для усиления своих действий, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", — подчеркнул представитель ГПСУ.

За ситуацией следят украинские разведывательные подразделения. Демченко добавил, что белорусские военные регулярно проводят учения и проверки боеготовности армии. В то же время, по его оценке, Минск пока пытается избегать непосредственного масштабного участия своих войск в войне против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основные маршруты дронов РФ: в ГПСУ назвали самые опасные направления

Пресс-секретарь ГПСУ подчеркнул, что Украина продолжает усиливать оборону на этом направлении. Речь идет об инженерном обустройстве позиций, фортификации и расширении минно-взрывных заграждений на наиболее угрожающих участках границы.

"Наша задача — иметь сильные оборонительные позиции... для того, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут исходить с территории Беларуси", — отметил Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары РФ по Ривненщине, Волыни и Львовщине обеспечивали ретрансляторы с территории Беларуси, - Демченко