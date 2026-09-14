Удары РФ по Ривненщине, Волыни и Львовщине обеспечивали ретрансляторы с территории Беларуси, - Демченко
Во время недавних российских атак на Ривненскую, Волынскую и Львовскую области воздушные средства РФ получали сигнал через ретрансляторы, расположенные на территории Беларуси. Таким образом, Минск продолжает помогать России наносить удары по Украине.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Демченко, Беларусь продолжает поддерживать Россию, в частности обеспечивая технические возможности для воздушных атак.
"Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, ведь даже эти воздушные удары, которые касались Ривненской, Волынской и Львовской областей, — все это осуществлялось фактически с территории Беларуси", — сказал он.
По словам представителя ГПСУ, запущенные Россией воздушные средства "подпитывались" сигналом через ретрансляторы, расположенные на белорусской территории.
В то же время украинские пограничники пока не фиксируют наращивание ударных группировок непосредственно у украинско-белорусской границы.
"Хотя мы и не фиксируем, как и раньше, наращивание каких-либо ударных группировок рядом с нашей границей, в непосредственной близости на территории Беларуси, но в целом угроза со стороны Беларуси — она по-прежнему существует", — подчеркнул Демченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В його бункер від ху@ла не прилітає і не прилетить.
Цінні кадри ху@ла в безпеці.